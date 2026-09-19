Numan Kurtulmuş\'tan İsrail\'e net mesaj: Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kırşehir Sivil Toplum Buluşması" programında konuştu.

İSRAİL'E NET MESAJ: BÖLGEYİ DERLEYİP TOPARLAYACAĞIZ

Konuşmasının bir bölümünde doğrudan İsrail’e seslenen Kurtulmuş, "İsrail; İran'a saldırmıştır, Irak'a, Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e, Katar'a saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi ve kendi Arz-ı Mevud'unu gerçekleştirmesidir” dedi.

İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmaması gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Çok açık söylüyoruz; Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ARTIK KİMSENİN AYRILIKÇI KONULMASINI İSTEMİYORUZ”

Konuşmasının devamında ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinen Kurtulmuş, TBMM'de kurulan komisyonda yapılan 21 toplantının ardından ortaya çıkan raporun, Türkiye demokrasisinde görülmemiş bir ittifak örneğiyle 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edildiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Bu yılın 10 Ağustos tarihinde 467 milletvekilinin evet oyuyla yasa kabul edildi ve yasal çerçeve ortaya konuldu. Bu coğrafyada artık Türkiye, bütün yüklerinden kurtulmak mecburiyetindedir. Önce bu yeni süreç dillerimizi yeniden kontrol etmeyi gerektiriyor. Artık kimsenin ayrılıkçı konulmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı konuşmasını istemiyoruz." diye konuştu.

“ÜÇ GÜVENLİK SİBOBU VAR”

Yasanın çok titiz hazırlandığını belirten Kurtulmuş, "Defalarca kontrol edilmiş, tartışılmış bütün milletimizin hassasiyetlerini gözeten bir metin ortaya çıkarılmıştır. 3 tane emniyet sibobu var. Bu yasanın yürürlüğe girebilmesi için örgütün bütün unsurlarıyla silahlarını bırakması ve kendisini feshettiğini ilan etmesi ve bunun devletin güvenlik birimleri tarafından tescili şartı konmuştur. İkincisi ise, Milli Dayanışma ve Bütünleşmenin Koordinasyonu kurulunun tek tek dosyaları inceleyecek ve ilgili süreci detaylı şekilde kontrol edecektir. Üçüncüsü ise bu sürecin nasıl geliştiğini takip ve kontrol etmek için TBMM'de bir komisyon kurulacaktır." dedi.

Süreç dışarıdan güçlerin kontrolü ve takibi olmadığını söyleyen Kurtulmuş, millet adına kontrolün TBMM ve milletin kendisinde olduğunu belirtti.