Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada '6 milyon TL borcu vardı' dedi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde felsefe öğretmeni Özgür Ekinci'yi (44) 8 kurşunla vurarak öldüren tutuklu sanık Ramazan Ağaçhanlı (37), duruşmadaki savunmasında maktulün kendisine 6 milyon TL borcu olduğunu öne sürerek, "Aklımda hiçbir zaman öldürmek yoktu. Bir anlık gelişen bir olaydır" dedi.

Olay, 19 Eylül 2024'te akşam saatlerinde, Çermik ilçesi kırsal Ağaçhan Mahallesi'nde meydana geldi. Çermik Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, bir evin bahçe duvarının önünde 8 kurşunla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Ekinci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri 8 boş kovan buldu. Ekinci'nin cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİ ALMANYA'DA YAKALANDI

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, yurt dışına çıktığı belirlenen şüpheli Ramazan Ağaçhanlı hakkında 21 Ocak 2025'te kırmızı bülten çıkarıldı. JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Almanya Interpol birimleriyle koordineli olarak yaptığı çalışmalar sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ağaçhanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında şüpheli Hikmet E. de yakalanarak gözaltına alındı. Hikmet E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, sanık Ağaçhanlı hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'nitelikli yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıldan 23 yıla kadar hapis istendi. Tutuksuz sanık Hikmet E. hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'BİR ANLIK GELİŞEN OLAYDIR'

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Ağaçhanlı bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada ayrıca sanık ile Hikmet E. ve maktul Özgür Ekinci'nin aile avukatları da hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Ramazan Ağaçhanlı, savunmasında Özgür Ekinci'yi öldürme niyetinin olmadığını öne sürerek, şöyle dedi:

"Ben Özgür Ekinci'yi yakinen tanırım. Kendisi 2023 yılında borsa işi ile uğraşıyordu. Özgür benden borç istediği zaman kendisine borç para veriyordum. İlk başta 15-20 bin dolar borç vermiştim. Kendisi 'Bu parayı sürekli işletiyorum' diyerek devamlı borç para istiyordu. En son ben bu durumdan rahatsız olarak kendisine vermiş olduğum borçları ödemesini istedim. Olay günü de bu borç para meselesi ile alakalı olarak konuşacaktık. Öğle saatlerinde evine yakın bir yerde Özgür'ü kiraladığım araba ile aldım. Kendi arabamı Özgür yüzünden satmak zorunda kalmıştım. Siverek'e doğru giderken yol üzerinde olmasından dolayı Ağaçhan köyünde durduk. Bu sırada Özgür ile muhabbet ediyorduk. Özgür'e borcu ödemesi gerektiğini, bende senetleri olduğunu ve tüm borçlarını deftere yazdığımı söyledim. Yaklaşık 6 milyon TL bana borcu vardı. Ancak kendisi, 'Bu borcu 1 milyon 500 bin TL olarak kabul et ya da git' diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine aramızda bir tartışma çıktı. Bu sırada silah ateş aldı, Özgür çok ağır hakaretler söyleyerek silahımı almaya çalışmaya devam ediyordu. Ben de bunun üzerine Özgür'ün bacağına doğru 5 el silahla ateş ettim. Daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştım. Silahı Siverek'e geçerken yolda bir yere attım. İddia edildiği üzere Özgür'ün telefonunu almadım. Ben Özgür'e borç verdiğim için ben de yüklü miktar borç altına girdim. Hatta kredi dahi çekmiştim. Maddi ve manevi olarak çöktüm. Psikolojik olarak çöküş aşamasında olduğum için ve borçlarımı ödeyemediğimden dolayı çevremde hakaretlere maruz kaldım. Ama aklımda hiçbir zaman Özgür'ü öldürmek yoktu. Bir anlık gelişen bir olaydır. Duruşmalardan bağışık tutulmak istemiyorum."

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, Ramazan Ağaçhanlı'nın dosyadaki mevcut delil durumu gözetilerek tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıca şüpheli Hikmet E. hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına, olayda kullanılan silah ve kovanlara ilişkin inceleme yapılmasına, Özgür Ekinci'nin telefonuna ait HTS ve sinyal baz bilgilerinin incelenmesine karar verildi. Duruşma 10 Kasım'a ertelendi.