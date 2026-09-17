Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi - Son Dakika
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Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

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Fransa\'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi
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Fransa'nın Herault vilayetinde yaklaşık 3 gündür, artan akaryakıt fiyatlarını proteste eden balıkçılar bir petrol deposuna girişi yeniden engelledi.

Fransa'da artan akaryakıt fiyatlarına karşı eylemlerini sürdüren balıkçılar, Herault vilayetindeki Frontignan petrol deposunun giriş ve çıkışlarını yeniden kapattı. Eylemin başlangıcında 150 ila 200 balıkçının katıldığı blokajın yanı sıra yaklaşık 30 tekne de Sete Limanı'nı kapattı.

PETROL DEPOSUNUN GİRİŞİNİ KAPATTILAR

Fransa'da balıkçıların yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı başlattığı protestolar sürüyor. Herault vilayetine bağlı Frontignan'daki petrol deposunun giriş ve çıkışları perşembe günü saat 03.00 sıralarında yeniden kapatıldı. Polis verilerine göre eylemin başlangıcında 150 ila 200 balıkçı bölgede bulunuyordu.

Eylemciler tankerlerin geçişine izin vermezken çevrede yaşayanların araçlarının geçişini engellemedi. Depo çevresinde palet ve lastiklerin yakıldığı da bildirildi.

SETE LİMANI'NI DA KAPATTILAR

Eylemler yalnızca petrol deposuyla sınırlı kalmadı. Yaklaşık 30 balıkçı teknesi Sete Limanı'nın girişini kapattı. Protestolar Nice ve Grau-du-Roi gibi noktalara da yayıldı.

HÜKÜMETİN YARDIM ARTIŞI YETERLİ OLMADI

Fransız hükümeti, balıkçılara yönelik akaryakıt desteğini litre başına 25 sentten 35 sente yükseltme kararı aldı. Ancak balıkçılar açıklanan desteği yeterli bulmayarak eylemlerini sürdürdü.

Balıkçı temsilcilerinin Deniz ve Balıkçılık Bakanı Catherine Chabaud ile bir araya gelerek akaryakıt fiyatlarının yanı sıra düzenlemeler, kotalar ve balıkçılık kaynaklarının yönetimine ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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