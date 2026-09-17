Çiğdem Yaylası'nda nadir rastlanan baran engereği kamerada! Zehirli yılanı fark eden mantarcılar uzaklaştı

Hendek’te mantar arayışına çıkan köylülerin karşısına, Türkiye’nin en tehlikeli sürüngenlerinden biri olan baran engereği çıktı. Salgıladığı yoğun zehirle hayati tehlike oluşturan bu nadir yılan türü, vatandaşlarca anbean cep telefonuna kaydedildi.

Olay, Hendek ilçesine bağlı Çiğdem Yaylası'nda meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla yüksek kesimlerdeki ağaçlık alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar, çalıların arasındaki yılanı fark etti.

İLK BAŞTA ÖLÜ SANDILAR

İlk etapta hareketsiz duran yılanı ölü sanan vatandaşlar, yaklaştıklarında tepki vermesi üzerine güvenli mesafeye çekildi. Güvenli bir mesafeden inceledikten sonra yılanın baran engereği olduğunu ve zehir salgıladığını fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.