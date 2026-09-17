Çiğdem Yaylası'nda nadir rastlanan baran engereği kamerada! Zehirli yılanı fark eden mantarcılar uzaklaştı

Çiğdem Yaylası'nda nadir rastlanan baran engereği kamerada! Zehirli yılanı fark eden mantarcılar uzaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Hendek ilçesinde mantar toplamaya giden vatandaşlar, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden baran engereği ile karşılaştı. Tek bir ısırığıyla yüksek miktarda zehirleme kapasitesine sahip olan nadir tür, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hendek’te mantar arayışına çıkan köylülerin karşısına, Türkiye’nin en tehlikeli sürüngenlerinden biri olan baran engereği çıktı. Salgıladığı yoğun zehirle hayati tehlike oluşturan bu nadir yılan türü, vatandaşlarca anbean cep telefonuna kaydedildi.
Olay, Hendek ilçesine bağlı Çiğdem Yaylası'nda meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla yüksek kesimlerdeki ağaçlık alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar, çalıların arasındaki yılanı fark etti.
İLK BAŞTA ÖLÜ SANDILAR
İlk etapta hareketsiz duran yılanı ölü sanan vatandaşlar, yaklaştıklarında tepki vermesi üzerine güvenli mesafeye çekildi. Güvenli bir mesafeden inceledikten sonra yılanın baran engereği olduğunu ve zehir salgıladığını fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: İHA
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