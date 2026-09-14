Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi - Son Dakika
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Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi

Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yaşadığı sert polemikle gündeme gelen Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir grup kongre üyesinin, Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle Disiplin Kurulu'na sunulmak üzere dilekçe verdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan gerilimin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre bir grup Fenerbahçe kongre üyesi, Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden çıkarılması talebiyle harekete geçti. Üyelerin hazırladıkları dilekçeleri kulüp yönetimine sunduğu belirtildi.

Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi

ACUN ILICALI İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Yapılan başvuruda Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihraç edilmesi talep edildi. Başvurunun ardından gözler Disiplin Kurulu'na çevrildi. Önümüzdeki günlerde toplanması beklenen kurulun, kongre üyelerinin sunduğu ihraç talepli dilekçeleri inceleyerek konuyla ilgili değerlendirmesini yapması bekleniyor.

Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi

AZİZ YILDIRIM İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla tırmanmıştı. Yıldırım, basın toplantılarında Ilıcalı'nın geçmişte Ülker Stadyumu'ndaki loca alımı ve loca talepleriyle ilgili çeşitli iddiaları gündeme getirmişti. Acun Ilıcalı'nın da Yıldırım'ın sözlerine sert yanıt vermesiyle iki isim arasındaki polemik büyümüştü. Yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından bir grup kongre üyesinin konuyu disiplin sürecine taşıdığı belirtildi.

Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi

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Son Dakika Spor Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE Yİ ŞAMPİYON ETMEK İÇİN DEYİL ALİ KOÇ VE ACUNDAN İNTİKAM ALMAK GELDİ TABİ BU FENERBAHÇE YE PAHALIYA PATLAR 0 0 Yanıtla
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