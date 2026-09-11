73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu

73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin köklü tekstil şirketlerinden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ.'den sektörü yakından ilgilendiren bir karar geldi. Levi's ve Mavi başta olmak üzere dünyaca ünlü 300'ün üzerinde markaya denim kumaş üreten Kayseri merkezli şirket, 73 yıllık üretim faaliyetini sonlandırma kararı aldı. Şirket, artan maliyetler ve küresel tekstil piyasasındaki daralmayı gerekçe göstererek üretimi bugün itibarıyla askıya alacağını, tesislerini ise ekim ayında tamamen kapatacağını duyurdu.

Türkiye tekstil sektöründen dikkat çeken bir kapanma haberi geldi. 1953 yılında kurulan ve aralarında Levi’s ile Mavi’nin de bulunduğu 300’ün üzerinde markaya denim kumaş tedarik eden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., Kayseri’deki üretim faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin 11 Eylül 2026 itibarıyla askıya alınacağı, tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026’dan itibaren kapatılacağı bildirildi. 73 yıldır faaliyet gösteren şirketin kapanma kararı, Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan daralmayı bir kez daha gündeme taşıdı.

LEVI’S VE MAVİ DE ARALARINDAYDI

1986 yılından bu yana dünyanın önde gelen markalarına denim kumaş tedarik eden Orta Anadolu, uluslararası tekstil sektöründe önemli bir üretici konumundaydı.

Şirketin müşterileri arasında Levi’s, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi dünyaca tanınan markalar bulunuyordu. Orta Anadolu, 300’ün üzerinde jean markasının denim kumaş ihtiyacının karşılanmasında rol oynuyordu.

“MEVCUT İŞLETME MODELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Şirket yönetimi, üretimi durdurma kararının arkasında küresel tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan zorlu ekonomik koşulların bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, küresel talepteki zayıflama, artan işletme ve finansman maliyetleri, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamiklerinin sektörde ciddi baskı oluşturduğu belirtildi.

Şirket tarafından maliyetlerin düşürülmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve yeniden yapılanma amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü ifade edilirken, mevcut işletme modelinin içinde bulunulan ekonomik koşullar altında sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.

TESİSLER 12 EKİM’DE KAPATILACAK

Orta Anadolu'nun üretim faaliyetleri 11 Eylül itibarıyla askıya alınırken, şirketin tüm üretim tesislerinin 12 Ekim 2026 tarihinden itibaren kapatılacağı açıklandı.

Kapanış sürecinde mevcut ticari yükümlülüklerin yerine getirilmesi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışılacağı belirtildi.

Şirket yönetimi, 73 yıllık faaliyet dönemine katkıda bulunan çalışanlarına, müşterilerine, finans kuruluşlarına ve tedarikçilerine teşekkür etti.

73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu

TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ DARALMA YENİDEN GÜNDEMDE

Orta Anadolu'nun kapanma kararı, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründe son yıllarda yaşanan daralmaya ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Toygar Narbay, daha önce yaptığı açıklamada 2022-2026 Haziran döneminde sektörde 364 bin kişilik istihdamın ve 10 bin 497 işletmenin kaybedildiğini belirtmişti.

Narbay, sektörde yaşanan daralmanın Türk sanayisi açısından önemli bir uyarı olduğunu ifade ederek, Türk ihracatçısının küresel rekabette her sabah 10 puan geriden başladığını söylemişti.

“SANAYİSİZLEŞME RİSKİ VAR”

Mevcut ekonomik modelin sanayisizleşmeye yol açtığını savunan Narbay, Türkiye'nin üretim, istihdam, teknoloji, finansman ve marka politikalarını tek çatı altında birleştirecek yeni ve bütünleşik bir sanayi politikasına ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) pazar kayıplarını sınırlayarak sektörün dönüşümünü hedeflediğini belirten Narbay, mevcut maliyet yapısıyla bu dönüşümün kolay olmadığını vurgulamıştı.

Narbay ayrıca sektördeki dönüşümün, ciro korunmasına rağmen istihdam kaybının devam etmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Geçmiş dönemde toplam cirodaki kaybın yüzde 21 seviyesinde kalmasına karşın istihdam kaybının yüzde 32'ye ulaştığını ifade etmişti.

73 yıllık geçmişe sahip Orta Anadolu'nun üretimini durdurma kararı, küresel rekabet, yüksek maliyetler ve zayıflayan talebin Türkiye'deki tekstil üreticileri üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi

Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi 73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    ekonomi çok iyi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı
18 yıl sonra harika geri dönüş Kadıköy’de inanılmaz anlar 18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Bu çocuğun ismini not edin Önce imzayı, sonra da golünü attı Bu çocuğun ismini not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı
1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular 1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular
Gelibolu’da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi
Peter Neururer’den Sane için iddialı yorum: Geri döneceğini sanmıyorum Peter Neururer'den Sane için iddialı yorum: Geri döneceğini sanmıyorum
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma’dan alkışlanacak hareket Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Icardi’ye çok sürpriz bir talip Icardi'ye çok sürpriz bir talip
Dizlerindeki ağrı bile ona engel değil 55 yaşında inanılmazı başaracak Dizlerindeki ağrı bile ona engel değil! 55 yaşında inanılmazı başaracak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Fenerbahçe’de korkutan sakatlık Fenerbahçe'de korkutan sakatlık

17:18
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
17:17
İsmail Kartal Aziz Başkan’ın sözünü yerde bıraktı
İsmail Kartal Aziz Başkan'ın sözünü yerde bıraktı
17:07
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme Bakan Şimşek, Erdoğan’a sunum yaptı
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı
17:01
Adaylar bomba İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturabilecek isimler
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
16:25
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden görüntü
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü
16:17
Kalıyor mu gidiyor mu 2 saatlik kritik görüşmede şok karar çıktı
Kalıyor mu gidiyor mu? 2 saatlik kritik görüşmede şok karar çıktı
16:01
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
15:17
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 17:33:27. #.0.2#
SON DAKİKA: 73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement