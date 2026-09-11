73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu

Türkiye tekstil sektöründen dikkat çeken bir kapanma haberi geldi. 1953 yılında kurulan ve aralarında Levi’s ile Mavi’nin de bulunduğu 300’ün üzerinde markaya denim kumaş tedarik eden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., Kayseri’deki üretim faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin 11 Eylül 2026 itibarıyla askıya alınacağı, tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026’dan itibaren kapatılacağı bildirildi. 73 yıldır faaliyet gösteren şirketin kapanma kararı, Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan daralmayı bir kez daha gündeme taşıdı.

LEVI’S VE MAVİ DE ARALARINDAYDI

1986 yılından bu yana dünyanın önde gelen markalarına denim kumaş tedarik eden Orta Anadolu, uluslararası tekstil sektöründe önemli bir üretici konumundaydı.

Şirketin müşterileri arasında Levi’s, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi dünyaca tanınan markalar bulunuyordu. Orta Anadolu, 300’ün üzerinde jean markasının denim kumaş ihtiyacının karşılanmasında rol oynuyordu.

“MEVCUT İŞLETME MODELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Şirket yönetimi, üretimi durdurma kararının arkasında küresel tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan zorlu ekonomik koşulların bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, küresel talepteki zayıflama, artan işletme ve finansman maliyetleri, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamiklerinin sektörde ciddi baskı oluşturduğu belirtildi.

Şirket tarafından maliyetlerin düşürülmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve yeniden yapılanma amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü ifade edilirken, mevcut işletme modelinin içinde bulunulan ekonomik koşullar altında sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.

TESİSLER 12 EKİM’DE KAPATILACAK

Orta Anadolu'nun üretim faaliyetleri 11 Eylül itibarıyla askıya alınırken, şirketin tüm üretim tesislerinin 12 Ekim 2026 tarihinden itibaren kapatılacağı açıklandı.

Kapanış sürecinde mevcut ticari yükümlülüklerin yerine getirilmesi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışılacağı belirtildi.

Şirket yönetimi, 73 yıllık faaliyet dönemine katkıda bulunan çalışanlarına, müşterilerine, finans kuruluşlarına ve tedarikçilerine teşekkür etti.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ DARALMA YENİDEN GÜNDEMDE

Orta Anadolu'nun kapanma kararı, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründe son yıllarda yaşanan daralmaya ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Toygar Narbay, daha önce yaptığı açıklamada 2022-2026 Haziran döneminde sektörde 364 bin kişilik istihdamın ve 10 bin 497 işletmenin kaybedildiğini belirtmişti.

Narbay, sektörde yaşanan daralmanın Türk sanayisi açısından önemli bir uyarı olduğunu ifade ederek, Türk ihracatçısının küresel rekabette her sabah 10 puan geriden başladığını söylemişti.

“SANAYİSİZLEŞME RİSKİ VAR”

Mevcut ekonomik modelin sanayisizleşmeye yol açtığını savunan Narbay, Türkiye'nin üretim, istihdam, teknoloji, finansman ve marka politikalarını tek çatı altında birleştirecek yeni ve bütünleşik bir sanayi politikasına ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) pazar kayıplarını sınırlayarak sektörün dönüşümünü hedeflediğini belirten Narbay, mevcut maliyet yapısıyla bu dönüşümün kolay olmadığını vurgulamıştı.

Narbay ayrıca sektördeki dönüşümün, ciro korunmasına rağmen istihdam kaybının devam etmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Geçmiş dönemde toplam cirodaki kaybın yüzde 21 seviyesinde kalmasına karşın istihdam kaybının yüzde 32'ye ulaştığını ifade etmişti.

73 yıllık geçmişe sahip Orta Anadolu'nun üretimini durdurma kararı, küresel rekabet, yüksek maliyetler ve zayıflayan talebin Türkiye'deki tekstil üreticileri üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.