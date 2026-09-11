Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı

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Hong Kong'da bir kadın, sipariş ettiği dana etli pirinç eriştesinin içinden canlı yavru sıçan çıkınca büyük şok yaşadı. Olayın ardından restoranda hijyen ihlalleri tespit edilirken, işletme temizlik ve ilaçlama için kapatıldı ve hakkında yasal süreç başlatıldı.

Hong Kong'da paket yemek siparişi veren bir kadın, yemeğini açtığında karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Sipariş ettiği soslu eriştenin içinde canlı yavru sıçan olduğunu fark eden kadın, durumu kayıt altına alarak yetkililere bildirdi.

SOSLU ERİŞTENİN İÇİNDEN CANLI SIÇAN ÇIKTI

South China Morning Post'un haberine göre olay, Wah Sing Endüstriyel Binası'nda faaliyet gösteren Wa Jer Restaurant isimli işletmede yaşandı.

Kadın, restorandan 44 Hong Kong doları karşılığında dana etli pirinç eriştesi sipariş etti. Siparişini teslim alan müşteri, yemek kutusunu açtığında sosların arasında hareket eden canlı bir kemirgen yavrusuyla karşılaştı.

Kadın, gördüklerini kayda aldıktan sonra durumu yetkililere bildirdi.

DENETİM EKİPLERİ RESTORANA GİTTİ

İhbarın ardından Hong Kong Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı ekipleri harekete geçti. Müfettişler restorana giderek işletmenin mutfak ve gıda hazırlama alanlarında kapsamlı inceleme gerçekleştirdi.

İlk incelemelerde işletmede hijyen kurallarına yönelik ihlaller tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine restoran yönetimi hakkında gıda mevzuatı kapsamında yasal işlem başlatıldı.

RESTORAN KAPATILDI

Bir yılı aşkın süredir bölgede faaliyet gösterdiği belirtilen restoran, olayın ardından kapsamlı temizlik, dezenfeksiyon ve haşereyle mücadele çalışmaları yapılması amacıyla kapatıldı.

İşletmeci ise restoranın sanayi bölgesinde bulunması nedeniyle kemirgenlere karşı önlem aldıklarını ve her ay düzenli ilaçlama yaptırdıklarını savundu. Yaşanan olay karşısında kendisinin de şaşkın olduğunu söyledi.

YEMEĞİN GEÇTİĞİ TÜM AŞAMALAR İNCELENİYOR

Yetkililer soruşturmayı genişleterek yemeğin hazırlanmasından paketlenmesine ve müşteriye teslim edilmesine kadar geçen süreci incelemeye aldı.

Gıda güvenliği ekiplerinin alınan numuneler üzerindeki laboratuvar incelemelerini sürdürdüğü belirtildi. Olayla ilgili yasal sürecin de devam ettiği aktarıldı.

HİJYEN SKANDALI YASAL SÜRECE TAŞINDI

Canlı sıçanın yemek kutusuna nasıl girdiğinin belirlenmesi için incelemeler sürerken, olay restoranın hijyen koşullarını da mercek altına aldı. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından elde edilen bulgular doğrultusunda süreci sürdürecek.

Yemek Tarifi, Hong Kong, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hong Kong Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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