Seferihisar'da rüşvet ve imar ağı: Başkana külçeyle altın gitmiş - Son Dakika
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Seferihisar'da rüşvet ve imar ağı: Başkana külçeyle altın gitmiş

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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Seferihisar Belediyesi’ndeki imar, ruhsat, ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin çarpıcı bulgular ortaya çıktı. Müşteki müteahhitlerin ifadeleri, tanık anlatımları, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanları, MASAK hesap hareketleri ve bilirkişi raporları doğrultusunda 48 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi.

İzmir merkezli 2 ilde 11 Eylül sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

100 GRAM KÜLÇE ALTINLA RUHSAT

Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri, Camikebir Mahallesi’ndeki bir inşaata ilişkin oldu. Dosyadaki tespitlere göre müteahhit İsmail Emre Müezzinoğlu’nun, Karayollarından görüş alınmadan yapı ruhsatı çıkarılması amacıyla, tutuklu Yapı ve Kontrol Müdürü İsmail Fergun Keser aracılığıyla Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e 100 gram külçe altın verdiği iddia edildi. Başsavcılık, para ve menfaat trafiğini belediyedeki imar ve ruhsat kararlarıyla birlikte mercek altına aldı.

<a class='keyword-sd' href='/seferihisar/' title='Seferihisar'>Seferihisar</a>'da rüşvet ve imar ağı: Başkana külçeyle altın gitmiş

33 VİLLANIN İSKANI İÇİN “POŞETLE PARA”

Dosyaya yansıyan bir başka tespitte ise Akarca Mahallesi’nde yapılan 33 villanın yapı kullanım izinlerinin alınabilmesi için para verildiği belirtildi. Soruşturma evrakına göre Akar Taahhüt yetkilisi Metin Polat’ın, proje müellifi Mehmet Ersay’a poşet içerisinde para verdiği, bu paranın daha sonra Aykan Dalbudak aracılığıyla Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e ulaştırıldığı yönünde bulgular elde edildi.

MERA ARAZİSİNE VİLLA İÇİN RUHSAT

Soruşturma kapsamında, başka bir dosyada Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan tutuklu bulunan Nazım Torbaoğlu’nun Hasat BNO şirketine ait Düzce Mahallesi’ndeki taşınmazları da incelendi. Dosyaya göre 195 ada 18 ve 19 parsellerde yapılan ifraz ve yola terk işlemleri sonrasında oluşan mera vasıflı 195 ada 29 parsele villa yapılabilmesi amacıyla usulsüz yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edildi. Ruhsatların kullanım niteliğinin değiştirildiği, onaylı mimari projelerin ise 17 Haziran 2026’daki operasyon günü belediyenin İmar Müdürlüğü personeli tarafından yok edildiği yönünde bulguların soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

2 KATLIK İMAR 4 KATA ÇIKARILDI

Bilirkişi incelemelerinde eski İmar Müdür Vekili Erkan Demir’in, belediye personeli Baran Saruhan ve Cüneyt Okultaş ile bazı taşınmazlar için mevzuata aykırı şekilde kat artışı yaptığı öne sürüldü. Tutuklu müteahhit Vedat Çiftçi’nin Hıdırlık Mahallesi’ndeki taşınmazında 2 katlık imarın 4 kata çıkarıldığı, başka bir inşaatı için de kat artışına dayalı imar durum belgesi ve yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edildi. Şüpheli Kazım Parlak lehine de Payamlı Mahallesi’nde 2 villa yapılmasına imkân sağlayacak şekilde usulsüz imar durum belgesi ve ruhsat hazırlandığı ileri sürüldü.

SUÇ ÖRGÜTÜNE “KAÇAK İŞ YERİ”

Soruşturmanın organize suç ayağında ise çarpıcı bir iddia dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in oğluna ait olduğu belirtilen uyuşturucu kullanma görüntülerinin yayılmasının engellenmesi karşılığında, “Emrah Ayverdi grubu” olarak belirtilen suç örgütü mensuplarıyla anlaşmaya varıldığı yönünde bulgular elde edildi. Bu kapsamda Tepecik Mahallesi 3043 ada 1 parselde muvakkat inşaat izni verildiği, kıyı kenar çizgisi içerisinde yaklaşık 80 metrekarelik tümüyle kaçak bir iş yeri yapıldığı öne sürüldü. İş yerinin Mithat Can Hızarcı adına yapıldığı, yapının müteahhitliğini ise Kadir Altun ve Bülent Altun’un yetkilisi olduğu De Kopiyer İnşaat’ın üstlendiği tespit edildi.

MÜTEAHHİDE “ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇ” BASKISI

Dosyada Mithat Can Hızarcı’nın, Emrah Ayverdi adına Seferihisar’daki otopark ihalelerine girdiği de yer aldı. Başsavcılığın tespitlerine göre müşteki müteahhit Ali Türk’ün, Emrah Ayverdi’nin talimatıyla korkutularak şikâyetinden vazgeçirildiği iddia edildi.

PARAVAN ŞİRKETLERLE 8 İHALE

Soruşturma kapsamında CHP’li Seferihisar Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer’in, yeğeni Rıfkı Bir ile Fulya Turizm’de şoförlük yapan Eray Ayvalı adına paravan nakliye ve turizm şirketleri kurdurduğu ileri sürüldü. Bu şirketlerin belediyenin araç alım ihaleleri ve araç kiralama işlerinde kullanıldığı, Kocaer’in ortağı Coşan İldun’un da aralarında bulunduğu kişiler üzerinden 8 ayrı ihale ve çok sayıda doğrudan temin yoluyla haksız kazanç sağlandığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Para trafiği MASAK kayıtlarıyla, ihale süreci ise bilirkişi incelemeleriyle dosyaya girdi.

1 MİLYON 850 BİN LİRALIK FİZYOTERAPİ İHALESİNDE “AYNI IP”

Soruşturmanın bir diğer dikkat çekici ayağı belediyenin fizyoterapi hizmet alımları oldu. Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Argın’ın kızı Beyza Argın’a 2023 yılından itibaren fizyoterapi hizmeti adı altında çok sayıda doğrudan temin ödemesi yapıldığı ve bu durumun Sayıştay raporunda da yer aldığı belirtildi. Mart 2026’da yapılan 1 milyon 850 bin TL bedelli fizyoterapi ihalesine ise Beyza Argın ile yanında çalışan İrem İncesu’nun teklif verdiği tespit edildi. Dosyaya göre iki teklif aynı IP adresinden gönderildi. İhale İrem İncesu üzerinde bırakıldıktan sonra belediyeden ödenen paranın Beyza Argın’ın hesaplarına aktarıldığı, bir bölümünün de Abdurrahman Argın’ın hesabına gönderildiği belirlendi. İncesu’nun gerçekte Beyza Argın’ın yanında çalışmaya devam ettiği de çevredeki kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

MARİNAYA 300 METRE MESAFEDEKİ BELEDİYE ARSASI EŞE SATILDI

Seferihisar Belediyesine ait Sığacık Mahallesi’nde, Teos Marina’ya yaklaşık 300 metre uzaklıktaki 443 metrekarelik arsanın satışı da soruşturma konusu oldu. İncelemelerde söz konusu arsanın usulsüz yapıldığı değerlendirilen bir ihaleyle, ihalede görevli olan ve başka bir dosyada tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un eşine satıldığı tespit edildi. İşleme ilişkin bilirkişi raporunun da dosyaya girdiği öğrenildi.

BELEDİYENİN KRİTİK MÜDÜRLERİ LİSTEDE

48 şüpheli arasında Seferihisar Belediyesinin Satın Alma Müdürü, Gelirler Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü, Temizlik İşleri Müdürü, Ulaşım Hizmetleri Müdürü, eski İmar Müdürü, eski Plan Proje Müdürü, Özel Kalem personeli ve iştirak çalışanlarının da bulunduğu görüldü. Soruşturmada ayrıca müteahhitler, şirket sahipleri, belediye meclis üyeleri ile organize suç örgütü yöneticisi ve mensubu olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında da işlem yapıldı.

45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Eylül günü saat 06.00 itibarıyla İzmir merkezli iki ilde başlayan operasyonda 48 şüpheliden 45’i yakalandı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Başsavcılığın, belediyedeki rüşvet, imar, ruhsat, ihale, doğrudan temin ve organize suç bağlantılarını tüm yönleriyle incelemeye devam ettiği öğrenildi.

Seferihisar'da rüşvet ve imar ağı: Başkana külçeyle altın gitmiş

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Son Dakika Gündem Seferihisar'da rüşvet ve imar ağı: Başkana külçeyle altın gitmiş - Son Dakika

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