Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceğinin konuşulduğu ve milyonlarca taraftarın sonucunu merakla beklediği kritik görüşmeden bir kare ortaya çıktı. İsmail Kartal ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in Anadolu Kavağı'nda gerçekleştirdiği yaklaşık 2 saatlik görüşmenin gözlerden uzak, ağaçlık bir alandaki mekânda yapıldığı görüldü.

Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili cuma günü oldukça hareketli saatler yaşandı. Takımın saat 12.00'deki antrenmanına katılmayan Kartal'ı kararından vazgeçirmek isteyen Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, deneyimli teknik adamla görüşmek için Anadolu Kavağı'na gitti.

KRİTİK GÖRÜŞMEDEN KARE ORTAYA ÇIKTI

İsmail Kartal ile Oğuz Çetin'in Anadolu Kavağı'nda gerçekleştirdiği görüşmeden bir fotoğraf ortaya çıktı. Görüntüde ikilinin ağaçların arasında, açık havada bulunan bir mekânda aynı masada olduğu görülüyor. Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör krizinin en kritik görüşmelerinden biri böylece gözlerden uzak bir ortamda gerçekleştirildi.

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirmek için yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Ancak bu görüşmenin ardından Kartal'ın istifa kararını değiştirmediği belirtilmişti. Daha sonra Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle Kartal'la yeniden görüşüldü ve deneyimli teknik adam görevine devam etme kararı aldı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Yaşanan görüşme trafiğinin ardından Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin son noktayı resmi açıklamayla koydu. Sarı-lacivertli kulüp, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır" ifadelerini kullanarak Kartal'ın takımla çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Oğuz Çetin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke ile mutabakata varıldı Yeni sınır kapısı geliyor Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
İsmi de değişti İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü

11:33
“Şimşekler“ suç örgütüne operasyon 11 ilde 64 gözaltı
"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı
11:33
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
11:33
Icardi Türkiye’nin komşusuna gidiyor İtalya derken bambaşka takım
Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım
11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
11:18
Türkiye’nin savunma gücü dünyanın dilinde Manşete taşıdılar
Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar
11:18
Ahmet Hakan’dan bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti
Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 11:39:49. #7.13#
SON DAKİKA: Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement