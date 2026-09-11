Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli

Süper Lig devi Galatasaray’da ara transfer dönemi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İLK YOLCU KAAN AYHAN

UEFA Şampiyonlar Ligi kadro listesine dahil edilmeyen ve teknik direktör Okan Buruk’un planları arasında yer almadığı öne sürülen Kaan Ayhan ile ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli savunmacı için devre arasında gelecek teklifleri öncelikli olarak değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Transfer sürecinde kolaylık sağlamayı hedefleyen Galatasaray'ın, uygun bir teklif çıkmaması halinde oyuncunun bonservisini eline vermeyi de düşündüğü iddia edildi.

GALATASARAY KARNESİ

31 yaşındaki milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giydiği süreçte toplam 128 resmi karşılaşmada görev yaptı. Çok yönlü oyunuyla dikkat çeken Kaan Ayhan, bu maçlarda takımına 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.