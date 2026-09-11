Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır - Son Dakika
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Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır

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Fenerbahçe, istifasını sunan ve kararından dönmeyen İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.'' denildi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma karşılaşmasının ardından başlayan teknik direktör krizinde Fenerbahçe kulübü son noktayı koydu. Deneyimli teknik adam İsmail Kartal’ın görevinden ayrıldığına dair iddiaların ardından kulüpten resmi açıklama geldi.

''TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ayrılık iddiaları yalanlanarak tecrübeli çalıştırıcının takımdaki görevine devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

NELER OLMUŞTU?

Roma mücadelesi sonrasında tribünlerden yükselen tepkiler ve saha içi gerginlikler sonrası İsmail Kartal’ın görevini bırakma kararı almıştı. 

Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Kartal'ın açıklaması Fenerbahçe'de büyük hareketliliğe neden oldu. İstifadan önceden haberi olmadığını belirten Aziz Yıldırım, Kartal'ın kararını kabul etmediğini açıkça söyledi. Yıldırım, "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu" dedi.

Fenerbahçe Başkanı daha sonra çok net ifadeler kullanarak, "İsmail Kartal'ın 'Devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim" diye konuştu. Yıldırım ayrıca "Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör. Ben ayrılana kadar buradan gidemez" sözleriyle deneyimli teknik adamın görevde kalmasını istediğini ortaya koydu.

ŞİŞE OLAYINI ANLATTI

Aziz Yıldırım, Kartal'ı istifaya götüren süreçten bahsederken Roma karşılaşmasında tribünden yaşanan olaya da dikkat çekti. Yıldırım, "Bu akşam tribünden İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atıldı. Sebep bu" ifadelerini kullandı. Kartal'ın üzerinde büyük bir baskı olduğunu savunan Yıldırım, "Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır

KARTAL KARARINDAN DÖNMEDİ

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına ve yapılan görüşmeye rağmen İsmail Kartal'ın istifa kararında değişiklik olmadı. Deneyimli teknik adam bugün saat 12.00'de başlayan takım antrenmanı için Samandıra'ya gitmedi. Oğuz Çetin'in Kartal'a telefonla ulaşmaya çalıştığı ancak telefonlarının kapalı olması nedeniyle ilk etapta temas kuramadığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır

OĞUZ ÇETİN ANADOLU KAVAĞI'NA GİTTİ

İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirmek isteyen Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, saat 12.00 sıralarında Samandıra'dan ayrıldı. Çetin daha sonra Kartal'ın bulunduğu Anadolu Kavağı'na giderek deneyimli teknik adamla yüz yüze görüştü.

2 SAATLİK İKNA ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

İsmail Kartal ile Oğuz Çetin arasındaki kritik görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Fenerbahçe cephesi Kartal'ın görevine devam etmesi için çaba gösterse de deneyimli teknik adam istifa kararından vazgeçmedi. Böylece Aziz Yıldırım'ın devam etmesini istediği ve Oğuz Çetin'in ikna etmek için uzun süre görüştüğü İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı.

İsmail Kartal, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mehmet Yüksel Mehmet Yüksel:
    birakin adami rshat.ne istiyorsa onu yapsin 15 0 Yanıtla
  • gardenmasterr@gmail.com [email protected]:
    bir karar verin artık , koskoca camia 15 0 Yanıtla
    Oooo Oooo:
    Gidemez biz kovarız diyor 3 0
    berke Adgzl berke Adgzl:
    1 mac daha puan kaybetsin bak ne kartal kalır ne aziz 2 1
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Müthiş komedi kaldığı yerden devam ediyor iyi seyirler 6 5 Yanıtla
  • mesut mesut:
    zıp zıpla sinek ikiliyer girsin bu haber 4 4 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    git kardeşim 3 1 Yanıtla
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