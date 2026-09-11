Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi - Son Dakika
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Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi

Diyarbakır\'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
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Diyarbakır Bağlar'da 2 çocuk annesi ve 2 aylık hamile kadın, tartışma sonrası ailesinin gittiği evde yaklaşık 2 saat sonra asılı halde bulundu. Ailesi, kocası ve ailesinden şikayetçi olurken kesin ölüm nedeni için inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'da 2 çocuk annesi hamile Nurcan Akpirinç'in (23) ailesi, kayıp olduğu söylenerek ayrıldığı evden yaklaşık 2 saat sonra kızlarının asılı bulunduğunu öğrendi. Ablası Pınar Akpirinç (25), "Nurcan'ın evde olmadığını söylemişler. Annem de ona, 'Koca kız nereye gitmiş olabilir? Getirin telefonu arayalım' diyor. Annem eve geliyor. Akşam 9 gibi başkalarından kardeşimin vefat haberini alıyoruz ve öğreniyoruz ki kardeşim evin içinde asılı" dedi.

Olay, 20 Haziran akşamı Bağlar ilçesi Çiçekliyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi ve 2 aylık hamile Nurcan Akpirinç, dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. ile tartışmasının ardından annesini arayıp, ailesinin yanına gelmek istediğini söyledi. Akpirinç'in ailesi, daha sonra kendisinden haber alamayınca yaşadığı evine gitti. Burada aileye, Nurcan Akpirinç'in evde olmadığı söylendi. Geri dönen ailesi, yaklaşık 2 saat sonra Nurcan'ın evin misafir odasında asılı halde bulunduğunu öğrendi. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Akpirinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından cenaze otopsi için morga götürüldü. Nurcan Akpirinç'in ailesi, M.A. ve ailesinden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Otopsi tutanağında Nurcan Akpirinç'in kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediği, ölüm nedeninin tespiti için toksikolojik ve histopatolojik inceleme yapılmak üzere kan ve doku örnekleri alındığı belirtildi. Tutanağa göre, cesedin boyun bölgesinden elde edilen çift hatlı halat da delil poşetine alınarak incelemeye gönderildi. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak inceleme sonrası belirleneceği kaydedildi.

'ANNEME NURCAN'IN EVDE OLMADIĞINI SÖYLEMİŞLER'

Pınar Akpirinç, annesinin kardeşi Nurcan Akpirinç'in evine gittiğini ve evden uzaklaştırıldığını ifade ederek, "Kız kardeşim 4 yıldır evliydi. 29 Haziran'da 4'üncü yıllarına gireceklerdi. 2 tane çocuğu vardı ve hamileydi. 20 Haziran akşam saat 9 gibi biz kardeşimin vefat haberini aldık. Kardeşim o gün ortadan kaybolmadan önce, 15.05'te annemi arıyor. Evde eşiyle tartıştıklarını, kocasının onu aldattığını, kızlarla görüntülü konuştuğunu, bu yüzden tartışma çıktığını ve kavga ettiklerini söyleyip, eve gelmek istediğini söylemiş. Daha önceden de geldiği için annem de ona korktuğunu ve bir kayınbiraderinin evine gitmesini söylemiş. Akşam 18.50'de kardeşimin en büyük kayını benim babamı arıyor. Babamdan annemin numarasını istiyor. Annemi arayıp Nurcan'ın onun yanında olup olmadığını söylüyor. Annem de 'Yok' diyor ve telefonu kapatıyor. 5-10 dakika sonra tekrar arıyor. 'Eğer sizdeyse jandarmaya haber vereceğim, kötü olacak' gibi konuşuyor. Annem de kalkıp evlerine gidiyor. Annem evlerine gittiklerinde kardeşimin kayınbabası balkonda oturmuş, yarı çıplak bir şekilde, sırılsıklam ve rengi benzi atmış bir şekilde oturuyormuş. Annemi gördüğü gibi eşine, 'Nurcan'ın annesi geldi' diye seslenmiş. Nurcan'ın kaynanası içeriden hızlı bir şekilde aşağı inmiş ve her yere baktıklarını, Nurcan'ın evde olmadığını söylemiş. Annem de ona, 'Koca kız nereye gitmiş olabilir? Getirin telefonu arayalım' diyor. O sırada kocası geliyor ve 'Ben telefonunu kırdım' diyor. Annem de ona, 'Karın hamile 2 çocuğun var. Utanmıyor musun kızlarla konuşmaya' diyor. Kaynanası annemi bir şekilde geri eve gönderiyor. Annem eve geliyor. Akşam 9 gibi başkalarından kardeşimin vefat haberini alıyoruz ve öğreniyoruz ki kardeşim evin içinde asılı" diye konuştu.

'KOCASI VE KAYINBABASI 2 GÜN SONRA, KAYNANASI 6 GÜN SONRA İFADEYE GİTTİ'

Kardeşinin ölmeden önce kayınvalidesinin kendisini öldüreceğini söylediğini iddia eden Pınar Akpirinç, "Yani 15.05'te bize haber veriyor, 'Ben kavga ettim' diyor, akşam 9'da da Nurcan'ın vefat haberini alıyoruz. Nurcan'ın süt emen kızı var. Nereden baksanız 4-5 saatlik bir süre var. Bu bebek hiç mi acıkmadı? Hiç mi susamadı? Hiç mi bunlar 'Annesi nerede' demedi? Kardeşim vefat etmeden bir iki hafta öncesinden hamilelik haberini alıyor. Doktora gidiyor. Doktor hamile olduğunu söyleyince bana mesaj atıp 'Hamileyim' dedi. Ben de kardeşime, 'Gözünüz aydın, ne güzel bir haber' dedim. Bana attığı mesaj şu; 'Pınar, kaynanam beni öldürecek.' Evinde mutlu olan bir insan kalkıp bu mesajı atar mı? Olayın ardından gece kocası kaçıp gitmişti. Kocası şehri terk etmişti. Kimse gözaltına alınmadı. Biz gittik ve şikayet ettik. Kocası ve kayınbabası 2 gün sonra ifadeye gitti, kaynanası 6 gün sonra gitti. O gün çok saçma şeyler yaşandı. İntihar ya da cinayet fark etmiyor. O evden bir ölü çıktı, bir ceset çıktı. Nasıl o evdekiler gözaltına alınmaz? Bir ifadelerine başvurulmaz? İntihar gibi görünüyor ama bu kız niye intihar etti? Ölüm sebebi yazmıyor raporda. Çocuklarından erkek olanı kaynanasında, kızı ise başka ilçede halasının yanında. Her ikisini birbirinden ayırdılar. Onlar bile şu an beraber büyümüyor. Benim ve ailemin talebi bir an önce olayın açıklığa kavuşması ve karşı tarafın cezalarını çekmesidir" ifadelerini kullandı.

'KOCASI VE AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Nurcan'ın babası Hasan Akpirinç (53) de kızının ölümünün şüpheli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Kızımın ölümüyle ilgili önce annesine haber veriyor, tartıştıklarını söylüyor. 4-5 saat önce ondan sonra akşam civarları kayınbiraderi beni arıyor, 'Annesinin numarasını ver arayayım' diyor. Ondan sonra annesini arıyor ve 'Kızınız kayıp' diyor. Sonra öğreniyoruz ki hayatını kaybetmiş şüpheli bir şekilde. Kocası ve ailesinden şikayetçiyim"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi - Son Dakika

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