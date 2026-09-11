Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı

Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Husilerin dün bölgede düzenlendiği çeşitli saldırılar sonrasında ülkenin stratejik öneme sahip Doğu-Batı Ham Petrol Botu Hattı’nın tedbiren kapatıldığını açıkladı. Hürmüz'den sonra Doğu-Batı Ham Petrol Botu Hattı’nın da kapatılması, kürssel ekonomi piyasalarındaki endişeyi had safhaya çıkardı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Doğu-Batı boru hattı, (Yemen'deki Husilerden gelen) saldırıların ardından tedbiren kapatıldı.

PETROL HATTI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatında Hürmüz Boğazı’nı bypass etmesini sağlayan Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı’nın saldırılar nedeniyle tedbiren kapatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, başkent Riyad ve Medine bölgelerinden geçen boru hattının dün çeşitli saldırıların hedefi olduğu ve güvenlik gerekçesiyle hattaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Saldırılarda bazı kişilerin yaralandığı ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, acil durum ve uzman teknik ekiplerin olayların ardından bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Ekiplerin, ilgili makamlarla koordinasyon halinde boru hattının güvenliğini değerlendirdiği ve gerekli güvenlik ile acil müdahale tedbirlerini aldığı ifade edildi. Bakanlık, konuya ilişkin gelişmelerin uygun zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Öte yandan daha önce elde edilen uydu görüntülerinde, boru hattının bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görülmüştü. Suudi Arabistan yönetimi saldırıların sorumlusuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, dumanın Yemen’deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla bağlantılı olabileceği öne sürülmüştü.

PETROL BORU HATTI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Suudi Arabistan'ın en önemli stratejik enerji varlıklarından biri olan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Doğu Bölgesi'ndeki Abqaiq çevresinde petrol üretim ve işleme tesislerinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya kadar yaklaşık bin 200 kilometre boyunca batıya doğru uzanıyor. Suudi Arabistan'ın ham petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçirmeden Kızıldeniz'e doğru taşımasına imkan sağlamasıyla boru hattının ABD-İran Savaşı sırasında stratejik değeri önemli ölçüde arttı. Suudi Arabistan'ın Yanbu üzerinden yaptığı ham petrol ihracatı, Körfez ülkelerindeki deniz taşımacılığına önemli bir alternatif haline geldi. Hürmüz Boğazı'nı bypass eden önemli bir Kızıldeniz ihracat yolu olan boru hattı, Hürmüz'de deniz trafiğinin ciddi şekilde kısıtlanmasıyla Suudi Arabistan için kritik öneme sahip.

SALDIRI İZLERİ, UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE

Öte yandan bölgeden alınan uydu görüntülerinde, pompa istasyonlarından birinde yangından kaynaklı geniş çaplı hasar görülürken, başka bir istasyonda da yoğun siyah dumanın yükseldiği küçük çaplı yangın yer aldı.

Uydu görüntüleri ve yangın tespit verilerine göre, Suudi Arabistan'ın stratejik Doğu-Batı petrol boru hattı güzergahı boyunca duman ve termal hareketlilik fark edilmişti.

Sentinel-3 uydu görüntülerinden aktarılan görsellerde, Medine ile Mehd ez-Zeheb arasındaki çölde, boru hattının genel güzergahı boyunca büyük bir siyah duman bulutu tespit edilmişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi de bölgede kümelenmiş termal anomaliler kaydetmişti.

HUSİLER İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ SALDIRILAR

Husi milisleri, 8 Eylül'de Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısı başlatmış, Jazan, Abha, Najran ve Khamis Mushait'i hedef almıştı. Suudi Arabistan da Yemen'de misilleme saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı - Son Dakika

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