Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Trump\'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Natalie Harp olduğu öne sürülen bir kadınla golf sahasında öpüştüğünü gösteren fotoğraf büyük ses getirdi. Görüntünün gerçekliği tartışılırken, net versiyonda kadının sağ elinde 6 parmak varmış gibi görünmesi yapay zekâ şüphesini güçlendirdi. Fotoğrafın bulanıklaştırılmış versiyonunda ise bu dikkat çekici detayın neredeyse tamamen kaybolduğu görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan yeni bir yapay zekâ görseli tartışma yarattı. Golf sahasında çekilmiş izlenimi veren fotoğrafta Trump'a benzeyen bir erkeğin, sarışın bir kadınla yakınlaştığı görülüyor. İnternetteki paylaşımlarda kadının Trump'ın yakın çalışma ekibindeki Natalie Harp olduğu ileri sürüldü.

Ancak görüntünün kaynağı araştırıldığında fotoğrafın güvenilir bir haber kuruluşu, resmi Beyaz Saray hesabı veya profesyonel fotoğraf ajansı tarafından yayımlanmadığı görüldü. Fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiğine ilişkin doğrulanabilir bir kayıt da bulunamadı.

AYNI FOTOĞRAFIN İKİ FARKLI VERSİYONU YAYILDI

Tartışmanın en dikkat çekici noktası ise aynı sahneyi gösteren iki farklı görüntünün dolaşıma girmesi oldu. Bunlardan biri yüksek çözünürlüklü ve oldukça netken, diğerinde görüntü kalitesi ciddi biçimde düşürülmüş durumda.

Ekteki iki fotoğraf karşılaştırıldığında da kompozisyonun aynı olduğu görülüyor: Golf sahası, sağ taraftaki golf aracı, arka plandaki bayrak ve iki kişinin konumu büyük ölçüde örtüşüyor. Ancak düşük çözünürlüklü versiyonda özellikle eller, yüz hatları ve küçük ayrıntılar seçilemez hale geliyor.

Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı

6 PARMAK DETAYI ELE VERDİ

Net görüntüde en fazla dikkat çeken ayrıntı kadının golf eldiveni bulunan eli oldu. Dış basındaki incelemelerde de bu elde altı parmak varmış gibi görünen anatomik bir bozukluğa dikkat çekildi. Bu ayrıntı, fotoğrafın yapay zekâ ürünü olabileceğine ilişkin en belirgin görsel işaretlerden biri olarak değerlendirildi. Cybernews, görüntünün gerçekliğinin doğrulanmadığını ve yapay zekâyla oluşturulmuş olabileceğine işaret eden belirtiler bulunduğunu aktardı.

AI or Not tarafından yapılan incelemede de görüntü yüzde 90 olasılıkla yapay zekâ üretimi olarak sınıflandırıldı. Ancak tek başına bir yapay zekâ tespit aracının sonucu kesin kanıt olarak kabul edilmiyor.

BULANIKLAŞINCA ÇOK DAHA GERÇEKÇİ GÖRÜNÜYOR

Olayın asıl dikkat çekici tarafı ise görüntünün kalitesi düşürüldüğünde ortaya çıkıyor. Net fotoğrafta fark edilebilen el ve parmak gibi küçük anatomik bozukluklar, bulanık ve düşük çözünürlüklü kopyada neredeyse tamamen kayboluyor.

Bu durum yapay zekâ görsellerinin doğrulanmasında yeni bir soruna işaret ediyor. Napoli Federico II Üniversitesi araştırmacılarının çalışması, internette yayılan görsellerin yeniden boyutlandırılması, sıkıştırılması ve kırpılması sonucunda kalite kaybettiğini; aynı görüntünün farklı kopyalarının adli görüntü analiz araçlarında farklı sonuçlar verebildiğini ortaya koyuyor.

Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı

GRIP-UNINA

Dolayısıyla “bulanıklaştırılan her yapay zekâ görseli tespit edilemez hale gelir” demek doğru değil. Ancak sıkıştırma ve çözünürlük kaybı hem insanların görebileceği kusurları ortadan kaldırabiliyor hem de bazı tespit sistemlerinin güven skorlarını değiştirebiliyor.

FOTOĞRAFI DOĞRULAYAN GÜVENİLİR KAYNAK YOK

Fotoğraf üzerinden Trump ile Harp arasında ilişki bulunduğuna yönelik çeşitli paylaşımlar da yapıldı. Ancak şu ana kadar söz konusu golf sahnesini doğrulayan güvenilir bir haber kuruluşu, fotoğraf ajansı veya birincil kaynak bulunmuyor. Harp'ın Trump'ın çalışma ekibinde bulunması ve kendisiyle çeşitli etkinliklere katılması da fotoğraftaki sahnenin gerçek olduğunu kanıtlamıyor.

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Son Dakika Donald Trump Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    adam ağzının tadını biliyor 0 0 Yanıtla
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