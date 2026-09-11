Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cuma namazı sırasında camiye giren bir kadın, cemaatin arasına karışmak istedi. Cemaat tepki gösterince kadın camiden çıkarıldı. Kadın, cami avlusunda namaz kılmaya devam ederken, polis ekipleri de yanında bekledi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir camide cuma namazı esnasında hareketli anlar yaşandı. Namaz kılındığı sırada içeri giren bir kadın, cemaatin arasına katılarak ibadet etmek istedi. Durumu fark eden cemaatin tepki göstermesi üzerine kısa süreli gerginlik oluştu.

POLİS EKİPLERİ BAŞINDA BEKLEDİ

Tepkilerin ardından kadın cami içerisinden çıkarıldı. İbadetine cami avlusunda devam eden kadının yanında, olası bir olumsuzluğu önlemek amacıyla polis ekipleri güvenlik önlemi alarak bekledi.

3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Güncel, Cemaat, Polis, Cami, Son Dakika

Son Dakika Samsun Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • poyraz can poyraz can:
    kadindir ne yapsa normaldir 11 4 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    işmi yani şimdi bu 10 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Iyiki Ateistim 2 5 Yanıtla
    İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    İyiki müslümanım.bana kayıpettirdiği hiçbirşey yok insan gibi yaşıyorum.allah cc varlığına inanıyorum hadi senin dediğin gibi olsada BENİM KAYBIM YOKTUR. 0 0
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    ben müslümanım diyenler müslümanlikla ilgili sınava tabii tutulmalı sözdemi yoksa gerçekte mi diye cünkü lafla müslümanlik olmuyor 4 2 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sen müslüman mısın diye başlayalım o zaman? 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

20:06
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
19:39
Bu kadarına da pes Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
19:30
Vincenzo Italiano’dan Vlahovic için açıklama
Vincenzo Italiano'dan Vlahovic için açıklama
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
17:18
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 20:17:31. #7.12#
SON DAKİKA: Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement