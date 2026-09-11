Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı

İstanbul Başakşehir'de İSKİ'nin ana ishale hattındaki su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle ortalık adeta göle döndü. Tonlarca su bölgedeki dereye de akarken, caddede su engeliyle karşılaşan araçların ise geri döndüğü görüldü.

SU BORUSU PATLADI

Güvercintepe Mahallesi'nden geçen İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

YOL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Borudan fışkıran su, cadde ve sokaklarda göllenmelere yol açtı. Bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.