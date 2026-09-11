Larnaka'dan İtalya'ya gidecek uçakta bomba ihbarı, yolcular tahliye edildi
GKRY'nin Larnaka Havalimanı'ndan İtalya'ya gitmek üzere sefere hazırlanan yolcu uçağında bomba olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine pist başından aprona çekilen uçaktaki yolcular tahliye edilirken polis soruşturma başlattı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'ndan sefere hazırlanan bir yolcu uçağında bomba olduğuna dair ihbar yapılması üzerine yolcularının tahliye edildiği bildirildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin Larnaka kentinden İtalya'ya gitmek üzere pist başında sefere hazırlanan bir yolcu uçağında bomba olduğuna dair ihbar yapıldı.
Gelen ihbar üzerine uçak pist başından geri döndürülüp tekrar aprona çekilerek yolcular tahliye edildi.
Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: AA
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