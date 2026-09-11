Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
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Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, akıllara durgunluk veren bir skandalla çalkalandı. Sağlık hizmeti almak için kuruma gelen vatandaşlar, koridora doğrudan bakan ve kapısı ardına kadar açık bırakılan bir odadaki bilgisayar ekranında cinsel içerikli film oynatıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çekildiği öne sürülen skandal görüntüler büyük tepki topladı. Hastane koridoruna açılan ve kapısı açık bırakılan bir odadaki bilgisayar ekranında cinsel içerikli film oynatıldığı iddiası infial yarattı.

EKRAN HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE AÇIK KALDI 

Görenleri şaşkına çeviren olayda, hastane koridorundan geçen vatandaşların rahatlıkla görebileceği bir noktada bulunan bilgisayar ekranında müstehcen görüntülerin uzun süre açık kaldığı iddia edildi. Bölgeden geçen bir vatandaş, herkesin gözü önünde sergilenen bu skandal anları anbean cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ 

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte skandala öfke yağdı. Bölgenin en büyük sağlık tesislerinden biri olan ve bünyesinde çok sayıda klinik barındıran üniversite hastanesinde yaşanan bu rezalete vatandaşlar ateş püskürdü. 

HASTANE YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetiminden açıklama geldi. Yönetim, söz konusu odanın “kilitlenebilir ve hasta mahremiyeti gözetilerek düzenlenmiş kontrollü bir alan” olduğunu belirtirken, hasta mahremiyetinin korunması amacıyla alanın kullanım ve erişim koşullarının yeniden gözden geçirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

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Son Dakika Düzce Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    hmm belli… hastaya özel muamele de vardır Allah bilir! 1 0 Yanıtla
  • by mutlu by mutlu:
    Alternatif tıp ?? 0 0 Yanıtla
  • Deniz Tek Deniz Tek:
    adı üstünde DÜZ ce 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Bence bu videoları vergi dairelerinde açın daha anlamlı olur :) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı - Son Dakika
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