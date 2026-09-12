Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Hastanede Türkçe dil seviyesi yetersiz olan doktor ile kendisini anlatamayan hasta arasında çıkan tartışma karakolda bitti.
Hastanede sağlık hizmeti almak isteyen bir hasta ile görevli hekim arasında iletişim sorunu nedeniyle gerginlik yaşandı. İddiaya göre, muayene için odaya giren hasta, derdini anlatmaya çalıştığı doktorun kendisini anlayamaması üzerine tepki gösterdi.
TARTIŞMA KORİDORA TAŞINDI
Muayene odasında başlayan anlama sorunu kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Hastane koridorlarına taşan ve seslerin yükseldiği gerginlik, çevredeki vatandaşlar ve görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Kadının odadan çıkarken "Yabancı yabancı doktorları almışlar hastanelere, dinlemeyi dahi bilmiyorlar" dediği duyuldu.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Herhangi bir fiziksel arbedenin yaşanmadığı olay, tarafların karşılıklı geri adım atmaması üzerine emniyete taşındı.
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