Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti

Hastanede sağlık hizmeti almak isteyen bir hasta ile görevli hekim arasında iletişim sorunu nedeniyle gerginlik yaşandı. İddiaya göre, muayene için odaya giren hasta, derdini anlatmaya çalıştığı doktorun kendisini anlayamaması üzerine tepki gösterdi.

TARTIŞMA KORİDORA TAŞINDI

Muayene odasında başlayan anlama sorunu kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Hastane koridorlarına taşan ve seslerin yükseldiği gerginlik, çevredeki vatandaşlar ve görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Kadının odadan çıkarken "Yabancı yabancı doktorları almışlar hastanelere, dinlemeyi dahi bilmiyorlar" dediği duyuldu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Herhangi bir fiziksel arbedenin yaşanmadığı olay, tarafların karşılıklı geri adım atmaması üzerine emniyete taşındı.