Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), merkez bankalarının rezervlerindeki altın payını yüzde 30'a çıkarması durumunda piyasada 20 bin 333 tonluk devasa bir ilave altın alım potansiyelinin doğacağını raporladı. Bu devasa açığın altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam edeceği belirtilirken, Türkiye Mart 2022'den bu yana yapılan alımlarda dünya zirvesinde yer aldı.

ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), küresel altın piyasasına ilişkin dikkat çeken kapsamlı bir analiz yayımladı. Bankanın "verimli rezerv dağılımı" modeline dayandırılan raporda, merkez bankalarının rezervlerinde altının payını artırma eğiliminin altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeyi sürdüreceği ifade edildi.

20 YILDIR BÖYLE TALEP GÖRÜLMEDİ

Bank of America’nın hesaplamalarına göre, altına düşük ağırlık veren merkez bankalarının rezervlerindeki altın payını yüzde 30’a yükseltmesi, toplam 20 bin 333 tonluk ilave altın alımı anlamına geliyor. Söz konusu miktar, son yıllardaki merkez bankası alım hızları dikkate alındığında 20 yılı aşan bir talep potansiyeline işaret ediyor.

YÜZDE 30 ALTIN PAYI REFERANS ALINDI

BofA analizinde, altının toplam rezerv varlıklarının yüzde 30’unu oluşturduğu bir dağılım referans kabul edildi. Bankanın emtia ekibi, ortalama bir merkez bankası portföyünde bu seviyenin bilgi oranının en yüksek olduğu noktayı temsil ettiğini tahmin ediyor. Dünyadaki tüm merkez bankaları birlikte değerlendirildiğinde, yüzde 30 seviyesine ulaşmak için gereken ilave altın miktarı 2 bin 300 tonun biraz altında kalıyor. Bu miktar, mevcut merkez bankası alım temposunun yaklaşık iki yıllık karşılığına denk geliyor. Ancak rezervlerinde altının payı halihazırda yüzde 30 veya üzerinde olan merkez bankaları hesaplamadan çıkarıldığında, potansiyel alım miktarı 20 bin 333 tona yükseliyor.

EN BÜYÜK POTANSİYEL ÇİN'DE

Bank of America’nın modelinde en yüksek alım potansiyeline sahip ülke olarak Çin öne çıkıyor. Çin’in rezervlerinde altının payını yüzde 30’a çıkarması için yaklaşık 5 bin 628 ton daha altın alması gerektiği hesaplanıyor. Çin’i Japonya ve İsviçre takip ediyor. Japonya için 1.866 ton, İsviçre için ise 1.192 ton ilave alım potansiyeli öngörülüyor. Tayvan, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Singapur’un her birinde de yüzde 30 seviyesine ulaşmak için gereken ilave altın miktarının 700 tonu aştığı belirtiliyor.

MERKEZ BANKALARI ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Bank of America, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından merkez bankalarının altın talebinin piyasada daha belirleyici hale geldiğine dikkat çekti. Merkez bankalarının son dönemde yıllık 1.000 tonun üzerinde altın alması, bankaya göre altının son üç yıldaki güçlü yükselişini destekleyen en önemli unsurlardan biri oldu. Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel resmi altın rezervleri yaklaşık 36 bin 705 ton seviyesinde bulunurken, net altın alımları 2024 yılında 1.092 tonla rekor kırdı.

TÜRKİYE DE ZİRVEDE

Mart 2022’den bu yana gerçekleşen merkez bankası altın alımlarında Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye Merkez Bankası bu dönemde 815 ton altın alırken, Polonya 808 ton ile ikinci sırada bulundu.