Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti - Son Dakika
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Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti

Bu mesaj kime? Miçotakis\'ten provokatif Meis ziyareti
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Kaş açıklarında ilan ettiği Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı kararının ardından Türkiye'ye 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na gitti. Adanın Yunanistan'a katılışının 83'üncü yıl dönümü gerekçesiyle gerçekleşen ve 2027 seçimleri öncesi bir hamle olarak değerlendirilen ziyaret, Doğu Akdeniz'deki yetki alanı tartışmalarını yeniden tırmandırdı.

Türkiye'nin Fethiye-Kaş açıklarında ilan ettiği Deniz Milli Parkı kararı sonrası Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'ye 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na gitti. Yunan basını ziyareti zamanlama açısından dikkat çekici bulurken, Atina yönetimi temasların "siyasi mesaj" taşımadığını savundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve yetki sınırı tartışmaları sürerken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Meis Adası ziyareti iki ülke ilişkilerini yeniden hareketlendirdi. Türkiye kıyılarına yalnızca 2 kilometre mesafe uzaklıkta yer alan adada pazar gününe kadar kalacağı bildirilen Miçotakis'in temasları, Doğu Akdeniz'de tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geldi.

Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti

ZİYARETİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ 

Yunan basını, adanın Yunanistan'a katılmasının 83'üncü yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleşen bu ziyaretin sembolik anlamına dikkat çekti. Miçotakis'in Karaada ve Çamlıada'yı da ziyaret edebileceği, Karaada'da yeni bir askeri kışlanın faaliyete geçirilmesinin planlandığı ve törenlere Yunan Genelkurmay Başkanı'nın da katılacağı öğrenildi. Ziyaretin, Mayıs 2027’de yapılması beklenen seçimler öncesinde bir "siyasi şov" amacı taşıdığı yorumları yapılırken; Yunan hükümeti ise ziyaretin komşu ülkelere yönelik bir mesaj içermediğini savundu.

Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti

TÜRKİYE'NİN "DENİZ MİLLİ PARKI" KARARI

Doğu Akdeniz’deki son gerilimin temelinde ise Türkiye'nin 15 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan ettiği yeni koruma sahaları yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla Muğla-Fethiye ve Antalya-Kaş açıklarını kapsayan geniş bir alan "Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı" ilan edildi.

MAVİ VATAN VURGUSU

Karar çevre koruma amacının yanı sıra 'Mavi Vatan' doktrini bağlamında da değerlendiriliyor. Sınırlarının Meis Adası'nın kuzeyinden geçmesi sebebiyle adanın Yunanistan'la olan deniz bağlantısını sınırlayan bu hamle, Atina yönetiminin tepkisine neden olmuştu. Türkiye'nin ayrıca Meis yakınlarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi için Navtex yayımlaması da bölgedeki hareketliliği artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Doğu Akdeniz, Yunanistan, Fethiye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti - Son Dakika

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