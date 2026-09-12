Bu mesaj kime? Miçotakis\'ten provokatif Meis ziyareti

Türkiye'nin Fethiye-Kaş açıklarında ilan ettiği Deniz Milli Parkı kararı sonrası Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'ye 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na gitti. Yunan basını ziyareti zamanlama açısından dikkat çekici bulurken, Atina yönetimi temasların "siyasi mesaj" taşımadığını savundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve yetki sınırı tartışmaları sürerken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Meis Adası ziyareti iki ülke ilişkilerini yeniden hareketlendirdi. Türkiye kıyılarına yalnızca 2 kilometre mesafe uzaklıkta yer alan adada pazar gününe kadar kalacağı bildirilen Miçotakis'in temasları, Doğu Akdeniz'de tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geldi.

ZİYARETİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yunan basını, adanın Yunanistan'a katılmasının 83'üncü yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleşen bu ziyaretin sembolik anlamına dikkat çekti. Miçotakis'in Karaada ve Çamlıada'yı da ziyaret edebileceği, Karaada'da yeni bir askeri kışlanın faaliyete geçirilmesinin planlandığı ve törenlere Yunan Genelkurmay Başkanı'nın da katılacağı öğrenildi. Ziyaretin, Mayıs 2027’de yapılması beklenen seçimler öncesinde bir "siyasi şov" amacı taşıdığı yorumları yapılırken; Yunan hükümeti ise ziyaretin komşu ülkelere yönelik bir mesaj içermediğini savundu.

TÜRKİYE'NİN "DENİZ MİLLİ PARKI" KARARI

Doğu Akdeniz’deki son gerilimin temelinde ise Türkiye'nin 15 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan ettiği yeni koruma sahaları yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla Muğla-Fethiye ve Antalya-Kaş açıklarını kapsayan geniş bir alan "Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı" ilan edildi.

MAVİ VATAN VURGUSU

Karar çevre koruma amacının yanı sıra 'Mavi Vatan' doktrini bağlamında da değerlendiriliyor. Sınırlarının Meis Adası'nın kuzeyinden geçmesi sebebiyle adanın Yunanistan'la olan deniz bağlantısını sınırlayan bu hamle, Atina yönetiminin tepkisine neden olmuştu. Türkiye'nin ayrıca Meis yakınlarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi için Navtex yayımlaması da bölgedeki hareketliliği artıran unsurlar arasında yer alıyor.