Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok - Son Dakika
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Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok

Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig\'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok
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Mardin 1969 Spor, 18 yıl aradan sonra katıldığı 1. Lig'de sezonun ilk 6 haftasını namağlup tamamladı. 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, ligde 4. sırada yer aldı.

Mardin 1969 Spor, tam 18 yıl sonra katılım gösterdiği 1. Lig'de sezona başarılı bir başlangıç yaptı. 

İLK 6 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Sezonun ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor ile berabere kalan Mardin temsilcisi, geride kalan 6 haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Topladığı 12 puanla 4’üncü sıraya yerleşen kırmızı-lacivertliler, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Mardin 1969 Spor, ilk 6 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü. Hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunma performansıyla da dikkati çeken kırmızı-lacivertliler, namağlup serisini 7. haftaya taşımayı başardı.

Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok

IĞDIR FK MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Mardin 1969 Spor, ligin 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertliler, Hamzabeyli Antrenman Sahası’nda teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok

‘HEDEFİMİZ ÜÇ PUAN’

Iğdır karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten teknik direktör Ahmet Cingöz, ''Çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Çok kıymetli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz. Iğdır deplasmanından puan veya puanlar almak her zaman iyidir ama hedefimiz tabii ki üç puan.'' dedi.

Mardinspor, Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok - Son Dakika

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