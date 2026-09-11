15 soruda kiralık sosyal konut kampanyası - Son Dakika
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15 soruda kiralık sosyal konut kampanyası

15 soruda kiralık sosyal konut kampanyası
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilenleri 15 soruda cevapladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilenleri 15 soruda cevapladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Eylül'de başvuruların başlayacağını duyurduğu İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi ev sahibi olmayan vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştıracak. Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1017 konut, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

15 SORUDA KİRALIK KONUT PROJESİ

Bakan Kurum'un paylaştığı sorular ve yanıtlar şöyle:

1-Kiralık konut projesinde kaç konut yapılacak?

Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, Ekim 2026'da ilk etapta 1071 adet konutun teslimi yapılacak olup toplamda 15 bin konut kiralanacak.

2- İlk etapta hangi ilçede kaç konut kiralanacak?

Konutlar 4 grupta tahsis edildi. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

3- Hangi gruplara hangi büyüklükte evler tahsis edilecek?

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1konut tahsis edilecek.

4- Projeye başvuru şartları nelerdir?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

-Evli olmak.

-En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak.

-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması,

-Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması,

-Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL üst sınırını aşmaması gerekiyor.

5- İstanbul dışındaki illerden başvuru yapılabilecek mi?

Projeye sadece İstanbul ilinde ikamet eden vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

6- İsteyen açıklanan ilçelerden herhangi birine başvuru yapabilecek mi? Bu ilçelerde ikamet ediyor olma koşulu var mı?

İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek.

7- Üzerinde tapu olanlar başvuru yapabilecek mi?

Üzerinde konut tapusu olanlar başvuru yapamayacak.

8- Daha önce ev alıp satanlar başvurabilecek mi?

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar başvuru yapamayacak.

9- Kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı?

Evet, tahsis süresi içerisinde konut alınması durumunda konutun tahliye edilmesi gerekmektedir.

10- Projede kaç tip ev yer alacak?

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri bulunmaktadır.

11- Yıllık kira artışı olacak mı?

Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.

12- Kira ödemeleri ne zaman başlayacak?

Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20'sinde ödenmeye başlanacak.

13- Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvurabilir mi?

Hayır, başvuru yapamazlar.

14-Başvurular nasıl, ne zaman yapılacak, başvurunun kabul edilip edilmediği nasıl öğrenilecek?

Başvurular, e-Devlet üzerinden 14/09/2026 – 25/09/2026 tarihleri arasında alınacak. Yine vatandaşlarımız başvuru durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan 'Konut/ İşyeri Başvuru' menüsünde görebilecektir.

15- 3 yıl sonra süreyi uzatabiliyor muyuz?

Hayır, tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olup uzatılmayacak.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Sosyal Konut, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 soruda kiralık sosyal konut kampanyası - Son Dakika

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