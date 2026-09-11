Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy'de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy'de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy\'de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı
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Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, İsmail Kartal'a atılan su şişesini ve sonrasında yaşananları anlattı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında oynanan Fenerbahçe- Roma karşılaşmasından tribünden tanıklık ettiği anlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

SU ŞİŞELİ SALDIRIYI HEMEN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Karşılaşmayı yakından takip eden Akçıl, teknik direktör İsmail Kartal’ın hedef alındığı yabancı madde olayının hemen dibinde yaşandığını belirtti.

''1 METRE MESAFEDEYDİM''

Tribündeki konumundan dolayı yaşananlara birebir şahit olduğunu vurgulayan Akçıl, "Dün akşam şişe olayı tam önümde gerçekleşti, 1 metre mesafedeydim. İsmail Hoca'nın olduğu yere şişe atıldı. Hocanın çok yakınına düştü, hocaya değmedi. Döndü tribüne baktı uzun uzun, sonra 'bitti' gibi bir şey söyleyerek maça geri döndü. Bir anda Spor Şube Polisleri o alana giderek şahsı kamerayla çekmeye başladılar tespit için. Olay budur.'' dedi.

''BİR GÖZLEMİM DAHA VAR''

Sözlerine devam eden Akçıl, "Bir gözlemim daha var. Yedek kulübesinde kulaklıklı birisi sürekli temasta İsmail Hoca'yla. Ona bir şeyler söylüyor, zaman zaman 'fazla' söylüyor hatta. Hocanın da bu durumdan dolayı çok gergin olduğunu gözlemledim." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy'de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    aziz yıldırım yonetıyor takımı neden anlamıyosunuz.. kendi çiftliği gibi yonetiyor. zamanın tribünlere paralı köpekler diyen kimdi? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy'de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı - Son Dakika
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