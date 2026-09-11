Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti - Son Dakika
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Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

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Yeni Parti Lideri Özgür Özel, dün Ardahan'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'mobbing' nedeniyle yaşamına son verdiği iddia edilen belediye çalışanı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar, Özel'e seslenerek, "İki çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden. Niye kaçıyor tek başımayım" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ardahan’da Kadın Buluşması etkinliğine katıldı. Özel, Pazaryeri ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş

ÖZEL'E VATANDAŞ TEPKİSİ

Özgür Özel, ziyaretini sürdürürken kendisini şok eden bir tepkiyle karşılaştı. Özel'e tepki gösteren kadının, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'mobbing' nedeniyle yaşamına son verdiği öne sürülen belediye çalışanı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar olduğu ortaya çıktı.

Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş

"NİYE KAÇIYOR, TEK BAŞIMAYIM"

Kalabalık içerisinde Özgür Özel'e seslenen ve Özel'in kendisini dinlemesini isteyen acılı eş, Yeni Partili milletvekilleri tarafından engellendi. "İki çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden. Niye kaçıyor tek başımayım" diyen Turgut Uçar, "Beni Özgür Özel dinleyecek" ifadelerini kullandı.

Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş

"SEN NERENİN MİLLETVEKİLİSİN YA!"

Yedi buçuk senedir eşinin ölümüyle ilgili iddianame beklediğini belirten acılı eş, kendisini tutan Yeni Partili vekilin, "Tamam ablacığım konuşacağız, ben de milletvekiliyim" demesi üzerine Turgut Uçar, "Sen nerenin milletvekilisin ya! Yedi buçuk senedir iddianame hazırlanmadı" sözleriyle tepki gösterdi.

Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş

"NE OLDUĞUNUZ UMURUMDA DEĞİL"

Arzu Turgut Uçar, yanına gelen ve kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer Yeni Partili milletvekillerine de "Ne olduğunuz umurumda değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş

Kendisini tutan milletvekilinin sözleri üzerine Turgut Uçar, "Dinleyin o zaman, basın da dinlesin" diyerek vekillerle birlikte alanda ilerledi. 

Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş

YAŞAR UÇAR OLAYI NEDİR?

Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, Beylükdüzü Belediyesinde veznedar olarak çalışan Yaşar Uçar, "Zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla işten çıkarıldı.

Kendisine yöneltilen suçlama nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen evli ve 2 çocuk babası Uçar, yaşamına son verdi.

Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar, adli süreçte belediye tarafından delillerin karartıldığını iddia etti. 

Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Belediye Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu, Turgut Uçar, Beylikdüzü, Özgür Özel, Yeni Parti, Ardahan, Sözler, Son Dakika

Son Dakika Yeni Parti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş 'İmamoğlu yüzünden' diyerek böyle isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Ne İmamoğluymuş arkadaş her taşın her psligin altında o 8 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    Son dakika aleni şekilde yanlı ve yanlış haber üretiyorsun. 2 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti - Son Dakika
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