Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
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Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor

Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
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Eskişehir'de evinin 3. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen 19 yaşındaki İ.Ö. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki bir genç kız evinin balkonundan ya da penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Edinilen bilgilere göre olay, Çamlıca Mahallesi Arif Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. Sitedeki bir apartmanın 3. katında ikamet eden 19 yaşındaki İ.Ö., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alt kata düştü. Genç kızın beton zemine düştüğünü fark eden ailesi ve çevredekiler büyük bir şok yaşarken, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ö., acil serviste tedavi altına alındı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu, sağlık durumunun kısmen kritik olduğu ve yoğun bakım gözetiminde tutulduğu öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sitede ve genç kızın ikamet ettiği dairede inceleme başlattı. Düşmenin kaza, intihar girişimi ya da başka bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi için polisin tahkikatı sürdürüyor.

Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
Kaynak: İHA

Çamlıca Mahallesi, Acil Durum, Eskişehir, 3. Sayfa, İnceleme, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
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