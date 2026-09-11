Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

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Maltepe’de tartıştığı ev sahiplerini öldüren şüphelinin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Oturduğu binayı almak için ev sahipleriyle anlaştığını ancak yapının bir kısmının kaçak olduğunu öğrenmesi üzerine harcadığı 350 bin doları geri istemesiyle aralarında tartışma çıktığını söyleyen Mehmet T.’nin ifadesinde, “Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Ben de üst kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağı indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim, ateş açtım” dediği öğrenildi.

Maltepe'de ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık sonucu iki kişiyi öldüren şüpheli, emniyette verdiği ifadede olayı anlattı.

EV SAHİPLERİNİ ÖLDÜRDÜ, AVUKATI AĞIR YARALADI

Olay, dün saat 13.10 sıralarında Kartal Gülsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Kiracı Mehmet T., kendisini evden çıkartmaya çalışan ev sahipleriyle yanlarında bulunan avukata ateş açtı. Olayda ev sahipleri Osman Akyol (61) ile eşi Nursel Akyol hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. ağır yaralandı. Olayın ardından pencereye çıkarak çevreye ateş açan şüpheli Mehmet T., Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, havalı tabanca, 331 fişek, 10 tabanca gaz tüpü, kılıç, 2 kama bıçağı, kelepçe, 4 biber gazı, olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.

Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

"30 YILDIR KİRACI OLDUĞUM BİNAYI ALMAK İÇİN ONLARLA ANLAŞTIM"

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan Mehmet T.’nin suçunu itiraf ettiği ve olayın detaylarını anlattığı belirtildi. Poliste verdiği ifadesinde 30 yıldır kiracı olduğunu söyleyen Mehmet T., “Onların yıllardır kiracısıydım. 2015 yılında binayı satmayı düşündüklerinde onlarla konuşup binayı almak için anlaştım. O tarihten itibaren kiraları ben toplamaya başladım. Binayı güzelleştirmek ve eksiklerini tamamlıyordum” dedi.

Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

"BİNANIN BİR KISMI KAÇAK ÇIKINCA HARCADIĞIM 350 BİN DOLARI GERİ İSTEDİM"

Binanın tapusunu almaya çalıştığında bir kısmının kaçak olduğunu öğrendiğini anlatan Mehmet T., “Bunun üzerine onlarla konuşup bu pürüzlerin giderilmesini ya da binayı alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Binanın tadilatı için 350 bin dolar para harcamıştım. Onlardan bu parayı istedim. Ancak onlar vermek istemeyince aramızda tartışmalar başladı” dedi.

"BİR GÜN ÖNCE GELİP BENİ DÜKKANDAN TAHLİYE ETTİLER"

Almanya’da yaşayan ev sahiplerinin 4 ay önce İstanbul’a gelerek avukatları aracılığıyla tahliye davaları açtığını anlatan Mehmet T., “Bu davalardan birkaç tanesini kazandılar. Olaydan bir gün önce binanın altında bulunan, benim de ofis olarak kullandığım dükkânı tahliye etmek için geldiler. Binayı boşalttıktan sonra bana hakaretler edip yarın tekrar geleceklerini söyleyerek ayrıldılar” dedi.

Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

"BANA DURMADAN HAKARET EDİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Olay günü Osman Akyol ve Nursel Akyol’un avukatlarıyla birlikte tekrar geldiklerini anlatan Mehmet T., “Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akyol bir yandan video çekerken diğer yandan bana hakaret ediyordu. Ben de üst kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağı indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim. Onlara doğru ateş açtım” dedi. Olay sırasında yanlarında bulunan avukatın da vurulduğunu söyleyen Mehmet T.’nin, avukatın kendisine onu öldürmemesi için yalvararak olay yerinden kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

"ÖLDÜRDÜĞÜM KİŞİLERLE KONUŞTUM"

Olayın ardından Osman Akyol ve Nursel Akyol’un cesetlerinin başında bir süre beklediğini anlatan Mehmet T., “Onları öldürdükten sonra onlara da söyledim. ‘Hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız’ dedim” dedi.

Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

"KALABALIĞI DAĞITMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Olayın ardından tekrar dairesine çıktığını anlatan Mehmet T.’nin ifadesinde neden çevreye ateş ettiğine yer verilmediği, ancak sorgusu sırasında sohbet esnasında, “Kalabalığı dağıtmak için ateş ettim. Başka kimseye zarar vermeyi düşünmedim” dediği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Mehmet T., adliyeye sevk edildi. 

Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Cinayet, Maltepe, Son Dakika

Son Dakika Maltepe Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Mutlu Ali Mutlu:
    Çok güzel bir örnek. O kadar mücadele ettim hayatın üçbeş kurşunla yok oldu. Ölüm var ölüm. Unutmamak lazım. Üçbeş kuruşa yiten hayatlar. Bu tarz olaylar artarak devam edecek. Kimse kimsenin hakkını yemesin yedirmesinde. 2 0 Yanıtla
  • mehmet emin turgut mehmet emin turgut:
    Altı üstü yalan 1 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    at yalanı 350 bin dolara sıfır bina dikersin 884 metrekarelik 0 0 Yanıtla
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