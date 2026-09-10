Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket

Fenerbahçe ile karşılaşan Roma\'dan alkışlanacak hareket
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roma, reklam kısıtlamaları nedeniyle göğüs sponsorunu Fenerbahçe maçında kullanamadı. İtalyan devi, bu alanı boş bırakmak yerine anlamlı bir harekete imza attı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek Roma, mücadeleye özel bir formayla çıktı.

ANA SPONSORUNU KULLANAMADI

İtalyan ekibi, Türkiye'de bahis ve kumar şirketlerinin reklamlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle normalde formasının göğüs bölümünde yer alan ana sponsorunu kullanamadı.

ROMA'DAN ANLAMLI HAMLE

Roma yönetimi, forma göğsünü boş bırakmak yerine Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile iş birliğine gitti. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe karşısında giydiğii özel formada WFP logosunun yanı sıra "Together for Nepal" mesajı ve Nepal bayrağı yer aldı. Bu çalışmayla, Nepal'de yaşanan sel ve heyelanların ardından ortaya çıkan insani krize dikkat çekilmesi hedeflendi. Bölgede yaklaşık 43 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

FORMALAR AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe karşılaşmasında futbolcuların giyeceği 2026-27 sezonuna ait özel formalar, maçın ardından açık artırmayla satışa sunulacak. Elde edilecek gelirin tamamı Dünya Gıda Programı'nın Nepal'de yürüttüğü acil yardım çalışmalarına aktarılacak. Taraftarlar ayrıca Birleşmiş Milletler'in ShareTheMeal uygulaması üzerinden oluşturulan özel kampanya aracılığıyla yardım çalışmalarına doğrudan destek verebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    orada insanlar afetten öldü gazzede çocuklar bile bile öldürülüyor 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

21:36
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:43
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL
Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 21:38:58. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement