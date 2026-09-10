Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi\'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
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18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, Devler Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımı ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti. 

BARTUĞ'UN ŞUTU KALECİDE KALDI

11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un pasında topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı kontrol etti.

FENERBAHÇE YİNE ETKİLİ GELDİ

12. dakikada Vedat Muric'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı çeldi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü

ROMA ÖNE GEÇTİ

39. dakikada Roma 1-0 öne geçti. Malen'in pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Cristante'nin vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SKOR EŞİTLENDİ

Fenerbahçe, 48. dakikada skora dengeyi getirdi. Greenwood’un nefis ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Archie Brown topu ağlara gönderdi. 

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü

VEDAT ÇOK NET KAÇIRDI

53. dakikada inanılmaz bir gol kaçtı. Fenerbahçe'de Kante topu taşıyarak ilerledi ve Muriqi’yi ara pasıyla gördü. Muriqi’nin şutunda Svilar gole izin vermedi. Devam eden pozisyonda Bartuğ’un vuruşu auta çıktı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü

OĞUZ'UN ŞUTUNDA KALECİ SON ANDA

73. dakikada Fenerbahçe öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Oyuna dakikalar önce giren Lukaku topu içeri çevirdi, Oğuz Aydın dokunuşunu yaptı ancak top Svilar’da kaldı.

KADIKÖY'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maç haftasında sarı-lacivertliler, Aston Villa deplasmanına gidecek. 

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    Türk hakemleri olmayınca evinde de kayıp 8 23 Yanıtla
    Serhan Demir Serhan Demir:
    Galatasaraydan bahsetmiyor 11 5
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe geniş kadrosuna rağmen kendi sahasında oynanmana rağmen iyi futbol oynamadı Galatasaray dün akşam deplasmanda 20 dakikada futbol dersi verdi ama bunu Fenerbahçe'ye gösteremedi geniş kadrosuna rağmen 5 18 Yanıtla
    Serhan Demir Serhan Demir:
    Neticeye bak 6 4
  • kara7522 kara7522:
    ilk yari cesur oynasaydi belki 3 8 Yanıtla
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    İsmail hocayla bu iş olmazzzzzz olamazzzz 7 2 Yanıtla
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