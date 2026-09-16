Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
Galatasaray yönetimi, şampiyonluk yolunda futbolcuları motive etmek için prim kararı aldı. Başkan Dursun Özbek'in Kocaelispor ve Trabzonspor maçları için toplam 1 milyon euro prim belirlediği öğrenildi. Kocaelispor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u da geçmesi halinde 1 milyon euroluk primi almaya hak kazanacak.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da yönetim, üst üste beşinci ve toplamda 27. şampiyonluk hedefi doğrultusunda harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'ten futbolculara dikkat çeken bir prim jesti geldi.
2 MAÇA 1 MİLYON EURO
Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Kemerburgaz ziyaretinde teknik ekibe moral verdiği ve futbolcular için özel prim belirlediği aktarıldı.
Milli araya lider girmek isteyen Galatasaray'da yönetim, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarının kazanılması halinde toplam 1 milyon euro prim dağıtma kararı aldı.
İLK ENGELİ GEÇTİLER
Kocaelispor'u mağlup ederek prim hedefindeki ilk engeli aşan Galatasaray'ın önünde şimdi Trabzonspor karşılaşması bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavilileri de mağlup etmesi halinde toplam 1 milyon euroluk primin sahibi olacak.
BU SEZON PRİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
Galatasaray yönetimi geçmiş dönemlerde ağırlıklı olarak derbi maçları öncesinde prim uygulamasına giderken bu sezon farklı dönemlerde de futbolculara benzer motivasyon ödülleri verilmesinin planlandığı belirtildi. Okan Buruk'un öğrencileri, milli araya kayıpsız girmek için Trabzonspor deplasmanında sezonun ilk büyük sınavlarından birini verecek.
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