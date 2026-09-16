Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü - Son Dakika
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Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü

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Amerikan Merkez Bankası'nın açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde altın ve gümüş fiyatları beklentilerin aksine güne sert yükselişle başladı. Piyasadaki faiz artırım beklentisine rağmen ons altının 4 bin 344 dolar seviyesine kadar tırmandığı günde, gözler TSİ 21.00'de ilan edilecek faiz kararına ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajlara çevrildi.

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde altın ve gümüş fiyatları beklentilerin aksine sabah seansına yükselişle başladı. Piyasada faiz artırım beklentilerine rağmen güçlü bir duruş sergileyen ons altın 4 bin 344 dolar seviyesine kadar çıkarken, yatırımcıların gözü karar sonrası Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Küresel piyasalarda tüm dikkatler bugün TSİ 21.00'de ilan edilecek Fed faiz kararına kilitlendi. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in en az 25 baz puanlık faiz artırma ihtimalini yüzde 92,4 olarak fiyatlıyor. Faiz artışı beklentisine rağmen Değerli metallerin güne primli başlaması piyasalarda dikkat çekti.

RAKAMLARDA YUKARI YÖNLÜ HAREKETLİLİK

Sabah seansında sert yükseliş kaydeden ons altın 4 bin 344 dolar seviyesini gördükten sonra TSİ 07.45 itibarıyla 4 bin 322 dolar seviyesinde dengelendi. Ons altındaki hareketliliğe paralel olarak gram altın sabah saatlerinde 6 bin 791 liraya kadar tırmanırken, aynı dakikalarda 6 bin 760 lira seviyesinden işlem gördü. Benzer bir tablo gümüş fiyatlarında da yaşandı. Güne yükselişle başlayan ons gümüş sabah seansında 64,84 dolar seviyesine kadar çıktıktan sonra TSİ 07.40'ta 64,55 dolar bandında seyretti.

3 OLASI FED SENARYOSU PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Karar öncesinde uzmanlar ve analistler Fed'in atacağı adımların piyasalara olası etkilerini değerlendirdi:

  • Faiz artırılması durumunda: Beklendiği gibi faiz artırımı gerçekleşir ve şahin mesajlar verilirse, doların küresel bazda güç kazanması; yüksek faiz ortamının baskısıyla ons altın ve gümüş fiyatlarında aşağı yönlü düzeltmelerin yaşanması bekleniyor.
  • Faizin sabit tutulması durumunda: Fed'in sürpriz yaparak faizleri sabit tutması halinde, faiz artırım baskısının kalkmasıyla doların kan kaybedebileceği, güne yükselişle başlayan altın ve gümüşteki yukarı yönlü hareketin ivme kazanacağı öngörülüyor.
  • Faiz indirimi durumunda: Olası bir faiz indirimi veya güvercin tonlu söylem halinde ise dolar endeksinin hızla gerilemesi, faizsiz yatırım aracı olan altın ve gümüşte yeni rekor denemelerinin tetiklenmesi tahmin ediliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum, şahin bir Fed söyleminin altın fiyatlarını aşağı çekebileceğini, daha güvercin mesajların ise değerli metalin toparlanmasına yardımcı olacağını belirtti. Walbaum ayrıca yatırımcıların petrol fiyatlarını ve Orta Doğu’daki gelişmeleri de yakından izlediğini aktardı.

Bankacılık devi Commerzbank tarafından yapılan değerlendirmede ise altının mevcut koşullarda daha büyük bir baskıyla karşılaşmamasının dikkat çekici olduğu vurgulandı. Banka, altının dirençli duruşunda uzun vadeli tahvil getirilerine yansıyan kamu maliyesine ilişkin endişelerin ve ABD’deki siyasi risklerin etkili olabileceğine işaret etti.

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    Altın uzun bir süre 6,5-7 bin civarı fiyatlanır, 8.000 üstü artık hayal… 0 3 Yanıtla
  • Hakan Yıldız Hakan Yıldız:
    sürpriz bekliyorum. 1 0 Yanıtla
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