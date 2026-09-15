Ankara'da 'Ailem Güvende' operasyonunda 8 kişi tutuklandı, toplam tutuklu 13 oldu - Son Dakika
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Ankara'da 'Ailem Güvende' operasyonunda 8 kişi tutuklandı, toplam tutuklu 13 oldu

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Ankara'da "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden Kaos GL yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Hakimlik, 5 trans kadının ardından toplam tutuklu sayısını 13'e çıkarırken 7 yedek üyeyi adli kontrolle serbest bıraktı.

Haber: Esra TOKAT(ANKARA) -

  Ankara'da "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 20'si hakkında karar çıktı. 5 trans kadının ardından, Kaos GL'nin asli yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 7 kişi ise tutuklama talebinin reddedilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 20'si hakkında karar çıktı.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Kaos GL asli üyesi trans hakları savunucusu Janset Kalan, Galader üyesi ve çocuğu LGBTİ+ olan anne Nedime Erdoğan ile trans hakları savunucusu Umut Derin'in de aralarında olduğu 7 asli dernek üyesi ile gazeteci Tuğba Tekerek'in "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik" suçlarını işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

"KAÇMA VE DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİ" TUTUKLULUĞA GEREKÇE OLDU

Tutuklama kararının gerekçesinde, şüphelilerin dernek içerisindeki konumları, kolluk araştırma tutanakları ile ilgili derneğin sosyal medya ve internet sayfasında yaptığı paylaşımlar değerlendirildi. Kararda, dosya kapsamında "kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğu" belirtildi. Hakimlik ayrıca kaçma ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğunu, bu nedenle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını değerlendirdi.

7 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Hakimlik, derneğin 7 yedek üyesi hakkında ise savcılığın tutuklama talebini reddetti. Kararda bu kişiler yönünden şüphelilerin dernekteki konumlarının "yönetim veya denetim kurulu yedek üyesi" olması, savunmalarının alınmış bulunması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve toplanan delillere etki etme ihtimallerinin bulunmaması dikkate alındı. Hakimlik ayrıca bu kişilerin kaçacağına, saklanacağına veya kaçma şüphesini uyandıracağına ilişkin somut olgular bulunmadığını, sabit ikametgah sahibi olduklarını ve mevcut delil durumunu değerlendirdi.

Söz konusu 7 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar veren hakimlik, ayrıca haftanın her pazar günü imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine hükmetti.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 13

Ankara'da "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 trans kadın da gün içinde tutuklanmıştı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 13'ü tutuklanmış, 7 kişi hakkında adli kontrol uygulanmış oldu. Aynı suç kapsamında daha önce hakkında ev hapsi kararı bulunan bir kişi ise bu nedenle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ankara'da 'Ailem Güvende' operasyonunda 8 kişi tutuklandı, toplam tutuklu 13 oldu - Son Dakika
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