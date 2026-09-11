Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler - Son Dakika
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Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertlilerin listesinde yerli ve yabancı birçok dikkat çekici ismin bulunduğu belirtilirken; Antonio Conte, Aykut Kocaman, Ersun Yanal ve Volkan Demirel gibi isimler gündeme geldi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona ererken yeni teknik direktör arayışları da gündemin ilk sırasına yerleşti. Sarı-lacivertlilerin önünde hem yerli hem de yabancı teknik direktörlerden oluşan geniş bir aday havuzunun bulunduğu ifade edildi.

YERLİ ADAYLARDA TANIDIK İSİMLER

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için gündeme gelen yerli isimler arasında Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Selçuk İnan, Bülent Uygun ve Murat Yakın bulunuyor.

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler

Özellikle daha önce Fenerbahçe'de görev yapan Aykut Kocaman ile sarı-lacivertli kulübün önemli isimlerinden Volkan Demirel'in adaylar arasında gösterilmesi dikkat çekti.

YABANCI ADAYLAR DA BOMBA

Sarı-lacivertlilerin yabancı teknik direktör adayları arasında Antonio Conte, Igor Tudor ve Vitor Pereira bulunuyor.

TEDESCO İÇİN BOLOGNA DETAYI

Domenico Tedesco'nun da Bologna'dan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasına girebileceği konuşuluyor. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından sarı-lacivertlilerin takımın başına hangi ismi getireceği merakla bekleniyor.

Volkan Demirel, İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Antonio Conte, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler - Son Dakika

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    Yorumlar (16)

  • Serdengeçti Serdengeçti:
    tek çıkar yol aykut 2 5 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    Aykut 2 5 Yanıtla
  • Uğur Demir Uğur Demir:
    Ersun Yanal 0 4 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    tudoru alın 0 4 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Karakterli nadir insanlardan , bir gs Li olarak tebrik ediyorum 4 0 Yanıtla
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