Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti - Son Dakika
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında istifa etti. Oyunculara ve taraftarlara teşekkür eden İsmail Kartal, "Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. 

''ZAAFLARINI BİLİYORDUK''

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Roma takımı, çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi hazırlandık. Tabii ki iyi takım, iyi yönleri var ama onların da zaaflarını biliyorduk, buna göre çalıştık demiştim. Şampiyonlar Ligi maçları, strateji maçlarıdır. Bunları hatırlatmamda fayda var. Biz de bu stratejimizi baştan sona kadar, her şeyi harfi harfine yerine getirdi oyuncularım. İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerini getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." dedi. 

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

''İSTİFA EDİYORUM!''

Basın mensuplarına istifa kararını açıklayan İsmail Kartal, oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederek, "Sezon başından bu yana oyuncularımızla yaptığımız kamplarda başkanımız ve yöneticilerimiz bize yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Bana bu güne kadar destek veren basın mensuplarına, taraftarlara ve oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktı. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Görevimden istifa kararı aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar.'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

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Son Dakika Güncel Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (36)

  • SERDAR ÖZKAN SERDAR ÖZKAN:
    daha karpuz kesecektik ?? 19 5 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bir galatasaylı olarak yapma hocam 17 6 Yanıtla
  • demirtashuli@gmail.com [email protected]:
    Fenerbahçenin önünü maça 3 gün kala mı açtın sayın Kartal. Ayrıca sizin sayenizde Şampiyonlar Ligi'ne katıldık yıllar sonra. Hakkını helal et lütfen 17 3 Yanıtla
  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    İsmail kartal gibi adamın değerini bilmeyen fbliler utansın Çok yazık oldu 8 5 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    hayirli olsun 11 1 Yanıtla
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