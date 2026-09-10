Sosyal medya fenomeni estetik işlem sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni estetik işlem sırasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni estetik işlem sırasında hayatını kaybetti
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Estetik işlem için özel bir kliniğe giden 27 yaşındaki Finlandiyalı influencer Olivia Oras'tan acı haber geldi. Anestezi sırasında bilincini kaybettiği belirtilen Oras, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Finlandiyalı sosyal medya fenomeni Olivia Oras, 27 yaşında hayatını kaybetti. Oras'ın Helsinki'deki özel bir klinikte estetik işlem öncesinde anestezi sırasında bilincini kaybettiği, hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdiği belirtildi. Genç fenomenin ölümüyle ilgili polis soruşturma başlatırken, olay ağırlaştırılmış taksirle öldürme şüphesiyle inceleniyor. 

ANESTEZİ SIRASINDA BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Olivia Oras'ın ailesi, genç fenomenin 3 Eylül'de Helsinki'deki özel bir klinikte planlanan estetik işlem öncesinde anestezi aldığı sırada bilincini kaybettiğini söyledi. Oras daha sonra Helsinki Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi ancak burada hayatını kaybetti. 

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Oras'ın ailesi olayla ilgili polise başvururken, Helsinki Polisi 9 Eylül'de soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, soruşturmanın henüz ilk aşamasında olduğunu ve şu an için daha fazla ayrıntı paylaşılmadığını bildirdi. 

Sosyal medya fenomeni estetik işlem sırasında hayatını kaybetti

14 YAŞINDA ŞÖHRETE KAVUŞTU

Olivia Oras, sosyal medya hesabını henüz 14 yaşındayken açarak Finlandiya'da tanınmaya başladı. 2016 yılında hayatını ve sosyal medya ile ilişkisini konu alan "The Perfect Selfie" adlı belgeselde yer aldı. 

SOSYAL MEDYADAN UZAKLAŞTI

Belgeselin ardından yaşadığı kaygılar nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatan Oras, 2017'de Amsterdam'a taşındı. Daha sonra Helsinki'ye dönen genç fenomen, yaşamında yaşadığı zorlu dönemlerin ardından bağımlılık tedavisi de gördü. 

Sosyal medya fenomeni estetik işlem sırasında hayatını kaybetti

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARINA ODAKLANDI

Oras, son yıllarında sosyal medya kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına yöneldi. Babasının akciğer fibrozisi teşhisinin ardından akciğer hastalıkları araştırmalarını destekleyen Oras Respiratus Ry adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşu kurdu. Ayrıca teknoloji ve wellness alanındaki girişimlerde yöneticilik yaptı.

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Son Dakika Finlandiya Sosyal medya fenomeni estetik işlem sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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