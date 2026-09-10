Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına röportaj verdiği sırada teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa ettiği haberini aldı. Büyük bir şok yaşadığı görülen yıldız sol bek "İstifa mı? Yeni öğreniyorum." şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de, maç sonu basın alanında tam anlamıyla bir şok yaşandı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archie Brown, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada teknik direktör İsmail Kartal’ın görevinden ayrıldığını öğrendi.

''İSTİFA MI? YENİ ÖĞRENİYORUM''

Roma mücadelesindeki performansının ardından karma alanda gazetecilerin karşısına geçen genç yıldız, İsmail Kartal'ın istifa kararıyla ilgili gelen soru karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen ve yüz ifadesi değişen Archie Brown, "İstifa mı? Bunu şu an sizden, yeni öğreniyorum." sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

GENİŞ YANKI UYANDIRAN ANLAR

Sarı-lacivertli camiada Roma beraberliğinin ardından gelen bu flaş istifa kararı ve Archie Brown'ın o anlardaki şaşkın görüntüsü spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada
Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi
Mezar başında öldürülen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı “Beni öldürmeye çalışıyor“ Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürmeye çalışıyor"
Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı

23:02
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
22:27
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu’da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
21:36
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
21:07
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:43
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL
Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 23:14:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement