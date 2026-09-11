Bülent Uygun'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız - Son Dakika
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Bülent Uygun'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız

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Ünlü teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktörlük koltuğunda isminin anılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakarak ''Fenerbahçe gibi bir kulüpte göreve talip olunmaz, göreve davet edilir. Kulüp tarafından benimle ilgili böyle bir düşünce oluşursa biz de gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız'' dedi.

İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme gelen isimlerden biri olan Bülent Uygun, sarı-lacivertli kulüple adının anılmasına ilişkin konuştu. Tivibu Spor'da konuşan deneyimli teknik adam, camiaya yeşil ışık yakan iddialı ifadeler kullandı.

''GÖREVE TALİP OLUNMAZ, DAVET EDİLİR''

Sarı-lacivertli kulübün büyüklüğüne vurgu yapan Bülent Uygun, göreve her zaman hazır olduğunu belirterek, ''Fenerbahçe gibi bir kulüpte göreve talip olunmaz, göreve davet edilir.'' dedi.

''ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYONLUĞU YAŞATIRIZ''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''Kulüp tarafından benimle ilgili böyle bir düşünce oluşursa biz de gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız.'' şeklinde konuştu. 

İsmail Kartal, Bülent Uygun, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bülent Uygun'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Sallama Niyazi 8 7 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Hadi oradan Dalaylama sen kim Fenerbahçeyi şampiyon yapmak kim ! 5 6 Yanıtla
  • Murat Aygün Murat Aygün:
    bu kim la ilkez duydum 3 5 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Sen gelirsen 2 bile olamaz mantıklı olan Murat göle 5 2 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    yakışır 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bülent Uygun'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız - Son Dakika
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