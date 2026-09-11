Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde Şehit Bülent Aydın Karakolu personelini taşıyan askeri aracın devriye görevi sırasında devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Iğdır’a bağlı Aralık ilçesinde, devriye görevi icra eden askeri araç saat 15.30 sıralarında kontrolden çıkarak devrildi.
ŞEHİT VE YARALILAR VAR
Şehit Bülent Aydın Karakolu personelini taşıyan aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit düşerken, 2 asker de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla derhal Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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