Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Iğdır’a bağlı Aralık ilçesinde, devriye görevi icra eden askeri araç saat 15.30 sıralarında kontrolden çıkarak devrildi.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Şehit Bülent Aydın Karakolu personelini taşıyan aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit düşerken, 2 asker de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla derhal Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.