İsmail Kartal Aziz Başkan'ın sözünü yerde bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsmail Kartal Aziz Başkan'ın sözünü yerde bıraktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası ayrılıkla sonuçlandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın dün gece "Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör. Ben ayrılana kadar buradan gidemez" diyerek istifayı kabul etmemesine rağmen deneyimli teknik adam kararından geri adım atmadı. Kartal ile yollar ayrılırken kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

Fenerbahçe'de Roma karşılaşmasının ardından başlayan İsmail Kartal süreci ayrılıkla noktalandı. Deneyimli teknik adamın maçın hemen ardından istifasını açıklaması üzerine Başkan Aziz Yıldırım devreye girmiş ve Kartal'ın görevine devam edeceğini söylemişti. Ancak Yıldırım'ın oldukça net ifadelerine rağmen İsmail Kartal kararını değiştirmedi.

AZİZ YILDIRIM: BEN VARKEN GİDEMEZ

İsmail Kartal'ın istifa açıklamasından haberi olmadığını söyleyen Aziz Yıldırım, dün gece yaptığı açıklamada deneyimli teknik adamın görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Yıldırım, "İsmail Kartal'ın 'Devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kartal Aziz Başkan'ın sözünü yerde bıraktı

Fenerbahçe Başkanı sözlerinin devamında ise çok daha net konuşarak, "Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör. Ben ayrılana kadar buradan gidemez" demişti.

"İSTİFA EDECEĞİNDEN HABERİM YOKTU"

Aziz Yıldırım, Kartal'ın kararının kendisi için de sürpriz olduğunu belirterek, "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu" sözlerini kullanmıştı. Kartal'ın üzerinde baskı oluştuğunu savunan Yıldırım, Roma karşılaşmasında tribünden su şişesi atılmasının da deneyimli teknik adamı etkilediğini söylemişti.

İsmail Kartal Aziz Başkan'ın sözünü yerde bıraktı

KARTAL ANTRENMANA GİTMEDİ

Aziz Yıldırım'ın "Görevinin başında" açıklamasının ardından gözler bugünkü antrenmana çevrildi. Ancak İsmail Kartal, saat 12.00'de başlayan çalışma için Samandıra'ya gitmedi. Oğuz Çetin'in deneyimli teknik adama telefonla ulaşmaya çalıştığı ancak telefonlarının kapalı olması nedeniyle ilk etapta temas kurulamadığı belirtildi.

İsmail Kartal Aziz Başkan'ın sözünü yerde bıraktı

2 SAATLİK İKNA ÇABASI DA YETMEDİ

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin daha sonra İsmail Kartal'ın bulunduğu Anadolu Kavağı'na gitti. İkili arasında yaklaşık 2 saat süren kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Kartal'ın istifasını geri çekmesi ve yeniden takımın başına geçmesi için yapılan görüşmeden de sonuç çıkmadı.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZÜNE RAĞMEN KARARINDAN DÖNMEDİ

Böylece dün gece "Ben ayrılana kadar buradan gidemez" diyen Aziz Yıldırım'ın tüm ısrarına rağmen İsmail Kartal istifa kararını değiştirmedi. Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın yolları ayrılırken, sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal Aziz Başkan'ın sözünü yerde bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    adamsa aziz papazıda gider 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de korkutan sakatlık Fenerbahçe'de korkutan sakatlık
Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Raphinha’nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti Raphinha'nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti
Süperstar’ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş Süperstar'ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Ayakta alkışlandı Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı halimiz haraptı’’ diyor Ayakta alkışlandı! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı halimiz haraptı'' diyor
Maltepe’deki kanlı saldırı sırasında dikkat çeken görüntü: Kurşun yağarken istifini bile bozmamış Maltepe'deki kanlı saldırı sırasında dikkat çeken görüntü: Kurşun yağarken istifini bile bozmamış
Bu da kaçar mı Fenerbahçelileri ahlar vahlar ettiren pozisyon Bu da kaçar mı? Fenerbahçelileri ahlar vahlar ettiren pozisyon
Bozma kararı sonrası FETÖ’den yeniden yargılanan Mustafa Boydak’ın eşi beraat etti Bozma kararı sonrası FETÖ’den yeniden yargılanan Mustafa Boydak'ın eşi beraat etti
Takımı geride olan Aziz Yıldırım devre arasında harekete geçti Takımı geride olan Aziz Yıldırım devre arasında harekete geçti
Sosyal medya fenomeni estetik işlem sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni estetik işlem sırasında hayatını kaybetti

18:50
Bülent Uygun’dan Fenerbahçe’ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah’ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız
Bülent Uygun'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız
18:37
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy’de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy'de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı
18:14
Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
18:01
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Fenerbahçe’de ortalık karıştı
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
17:18
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
17:17
28 yıllık devir resmen sona erdi Porsche, Rimac ve Bugatti ile tüm bağlarını kopardı
28 yıllık devir resmen sona erdi! Porsche, Rimac ve Bugatti ile tüm bağlarını kopardı
17:07
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme Bakan Şimşek, Erdoğan’a sunum yaptı
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı
17:01
Adaylar bomba İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturabilecek isimler
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
16:25
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden görüntü
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü
16:01
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 18:57:07. #7.13#
SON DAKİKA: İsmail Kartal Aziz Başkan'ın sözünü yerde bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement