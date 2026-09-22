İmamoğlu, makam aracı davasında 100. duruşmaya girdi, davanın siyasi olduğunu savundu - Son Dakika
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İmamoğlu, makam aracı davasında 100. duruşmaya girdi, davanın siyasi olduğunu savundu

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İmamoğlu, makam aracı davasında 100. duruşmaya girdi, davanın siyasi olduğunu savundu
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Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, makam aracı davasında 100. duruşmaya katılarak savunma yaptı. İmamoğlu, davanın siyasi davalardan biri olduğunu savundu; iddianamede 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 122 bin 305 lira 70 kuruş kamu zararı iddiası var.

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kişisel aracını makam aracı olarak kullandığı iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 4 numaralı salonda görülen davada 12 sanık yargılanıyor.

Tutuklu yargılandığı İBB davasının duruşmasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de yeni inşa edilen salonda katılan İmamoğlu, daha sonra Silivri'deki diğer duruşma salonuna geçti.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, İmamoğlu'nun kullandığı makam aracının İmamoğlu İnşaat'tan belediyeye bedelsiz tahsis edildiği, özel bir şirkete ait aracın belediye başkanının makam aracı olarak kullanıldığı, aracın yakıt, lastik, bakım ve onarım giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı iddia ediliyor.

Bu gerekçeyle İmamoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede ayrıca 122 bin 305 lira 70 kuruş kamu zararı oluştuğu ileri sürülüyor.

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş da bu davada yargılanıyor.

SALON DOLUNCA GİRİŞLER KAPATILDI

Duruşmayı Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile çok sayıda kişi izledi. Salon kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle binada yoğunluk yaşanırken, jandarma salon dolduktan sonra girişleri kapattı.

İmamoğlu ile 8 tutuksuz sanığın hazır bulunduğu duruşmada, hakimin iddianamenin özetini okumasının ardından İmamoğlu'nun savunmasına geçildi.

"6,5 AYDA 100'ÜNCÜ DURUŞMA"

Savunmasında davanın açılmasını eleştiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu arada 2026 yılının 9 Mart'ından bugüne şu an itibarıyla 100'üncü duruşmaya giriyorum. 100 duruşmaya kaç kişi girmiştir, bilmiyorum. O kadar zaman içinde, yaklaşık 6-6,5 ay içerisinde, şu an itibarıyla 100'üncü duruşmadayım ve yürüme mesafesinde 99'uncu duruşmaya katıldığım bir duruşmadan buraya, 100'üncü duruşmaya katılmak için geldim."

İmamoğlu, "Elbette ki burada arabanın lastiği, arabanın mazotu konusuna da gireceğim, girmeyeceğim değil. Savunmamın içinde o da var" ifadelerini kullandı.

"BU FERYADIM GELECEK İÇİNDİ"

Savunmasının devamında yargıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bu anlatılarım, bu feryadım yalnızca kendim için değildi. Bu feryat, aynı zamanda hem ülkem içindi hem devletim, vatanım içindi ve aynı zamanda gelecek içindi" dedi.

"YARGIYA GÜVEN YÜZDE 15'LERDE"

İmamoğlu, savunmasında yargıya duyulan güvene ilişkin verileri de aktararak şunları kaydetti:

"Bugün ülkemiz, yargı güvenliği bakımından 144 ülke arasında 118'inci. Yapılan araştırmalarda vatandaşlarımızın Türk yargısına güveni sadece yüzde 15'lerde. Bir devletin en önemli sermayelerinden biri, vatandaşın adalete duyduğu güvendir."

İmamoğlu, "İnsanlar, mahkemeye girdiğinde karşısında devleti değil, adaleti göreceğine inanmalıdır. Hakimin siyasi sonuç hesabı yapmadan yalnızca hukukun gereğini yerine getireceğine inanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Savunmasını, "Sözlerim öfkeden değil, sorumluluktandır. Hakikati dile getirme sorumluluğumdan doğmaktadır" sözleriyle tamamlayan İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: ANKA
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