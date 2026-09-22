Kocaeli'de sağanak su baskınına yol açtı, Valilik sel ve yıldırım uyarısı yaptı - Son Dakika
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Kocaeli'de sağanak su baskınına yol açtı, Valilik sel ve yıldırım uyarısı yaptı

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Kocaeli\'de sağanak su baskınına yol açtı, Valilik sel ve yıldırım uyarısı yaptı
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Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak bazı noktalarda su baskınlarına yol açtı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınırken Valilik sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı.

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağış, bazı noktalarda su baskınlarına sebep oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, kentin birçok noktasında kısa sürede etkisini artırdı. Yağış bazı noktalarda su baskınlarına neden olurken, cadde ve sokaklarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığındı. Yoğunlaşan yağış nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, kent genelinde yağmurlu hava hakim oldu.

Kocaeli Valiliği tarafından yağışlı havaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kocaeli'de 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çarşamba (23.09.2026) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. 22 Eylül Salı ve 23 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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