Tekkeköy'de husumetli kardeşler arasında silahlı olay! Polisi gören şüpheli namluyu kendine çevirdi - Son Dakika
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Tekkeköy'de husumetli kardeşler arasında silahlı olay! Polisi gören şüpheli namluyu kendine çevirdi

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Tekkeköy ilçesindeki kardeş husumeti silahlı olaya dönüştü. Ali D.'ye tabancayla ateş eden kardeşi Orhan D., olay yerinden uzaklaştı; ağabeyi kurşunlardan yara almadan kurtuldu. Şüphelinin izini Canik ilçesinde kayınpederinin evi önünde bulan ekipler, üzerlerine silah doğrultulunca havaya iki el uyarı ateşi açtı. Tabancayı kendi başına dayayan Orhan D., 4 saat boyunca süren ikna çabalarının ardından gözaltına alındı.

SAMSUN'da ağabeyine tabancayla ateş açıp, kendi başına silah dayadıktan sonra 4 saatlik müzakere sonrası ikna edilen Orhan D., gözaltına alındı.

HUSUMETLİ OLDUĞU AĞABEYİNE ATEŞ AÇTI

Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi 1004'üncü Sokak'ta, Orhan D., husumetli olduğu ağabeyi Ali D.'ye ateş etti. Ali D., olayı yara almadan atlatırken, Orhan D. kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Orhan D.'nin eşi, ağabeyi ve kayınpederinin evlerinde önlem aldı. Bir süre sonra Orhan D.'nin, kayınpederinin Canik ilçesindeki evinin önünde araçla görülmesi üzerine polis, şüphelinin peşine düştü.

SİLAHI KENDİ BAŞINA DOĞRULTTU

Orhan D.'nin, polisin üzerine silah doğrultması üzerine ekipler, havaya 2 el uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine Orhan D., elindeki tabancayı kendi başına doğrulttu. Orhan D., 4 saat süren müzakere sonrasında ikna edilerek gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekkeköy'de husumetli kardeşler arasında silahlı olay! Polisi gören şüpheli namluyu kendine çevirdi - Son Dakika
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