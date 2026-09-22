Gazipaşa'da ormanda bulunan kalıntılar 15 aylık kayıp dosyasını aralıyor! Yanından kimliği çıktı - Son Dakika
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Gazipaşa'da ormanda bulunan kalıntılar 15 aylık kayıp dosyasını aralıyor! Yanından kimliği çıktı

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Gazipaşa\'da ormanda bulunan kalıntılar 15 aylık kayıp dosyasını aralıyor! Yanından kimliği çıktı
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Belbaşı Yaylası'ndaki evinden 6 Haziran 2025'te mevlide gitmek üzere ayrılan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'den bir daha haber alınamamıştı. Pazar günü hayvan otlatan bir çobanın köpeği, Şahinler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kafatası buldu. Yaklaşık 50 metre ötede Karadeniz'in kimliği ile ona ait olduğu değerlendirilen cüzdan, saat, şapka ve kıyafetleri çıktı. Jandarma inceleme başlatırken oğlundan DNA örneği alındı; muhtar bölgede ayı görüldüğünü aktardı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 15 aydır kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen kimlik, kıyafet ve kişisel eşyaların ormanlık alanda bulunan kafatasının yaklaşık 50 metre yakınında bulunmasının ardından DNA için oğlundan kan örneği alındı. Bulunan eşyalar ile kemiklerin babasına ait olduğu yönünde düşüncesi olduğunu belirten yaşlı adamın oğlu, "Bulunanların babama ait olup olmadığı adli tıp raporundan sonra kesinleşecek. Eğer o ise, bizim bölgemizde yırtıcı hayvanlar var, onlardan şüpheleniyoruz" dedi.

Olay, Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Bölgede hayvanlarını otlatan bir çobanın köpeği tarafından ormanlık alanda kafatası bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda, kafatasının yaklaşık 50 metre yakınında Hüseyin Karadeniz'e ait kimlik ve ona ait olduğu değerlendirilen cüzdan, saat, şapka, ayakkabı, gömlek ve çeşitli kıyafet parçaları ile takma diş bulundu.

MEVLİDE GİTMEK İÇİN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Hüseyin Karadeniz'in, 6 Haziran 2025 tarihinde Belbaşı Yaylası'ndaki evinden Şahinler Mahallesi'nde düzenlenecek mevlide gitmek üzere ayrıldığı, ancak mevlide gelmemesi ve daha sonra evine de dönmemesi üzerine ailesinin ve yakınlarının durumu jandarmaya bildirdiği öğrenildi.

Karadeniz'in kaybolmasının ardından jandarma ekipleri, mahalle sakinleri ve gönüllülerin katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık bir ay boyunca 150-200 kişilik ekiple sürdürülen aramalarda o dönemde herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

15 aydır kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen kimlik, kıyafet ve kişisel eşyalar, ormanlık alanda bulunan kafatasının yaklaşık 50 metre yakınında bulunmasının ardından DNA için oğlundan kan örneği alındı.

OĞLU: EN AZINDAN BİR MEZARIMIZ OLACAK

Hüseyin Karadeniz'in oğlu Ali Karadeniz, 15 aydır babasını aradıklarını belirterek, bulunan bulguların kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Ali Karadeniz, "15 ay önce babam kayboldu. Çok sayıda arama yaptık ancak bulamadık. Çobanın köpeğinin bulduğu bulgu sayesinde şükürler olsun iyi veya kötü bir bulguya rastladık. Allah herkesten razı olsun. Jandarmadan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bir mezarı olacak. Adli tıp raporunun sonucunu bekliyoruz. Sonucu onlar belirleyecek" dedi.

Babasının kaybolduğu bölgede yırtıcı hayvanların bulunduğunu belirten Ali Karadeniz, kesin değerlendirmenin Adli Tıp incelemesinin ardından yapılacağını ifade etti.

Şahinler Mahallesi Muhtarı Numan Değirmenci, Hüseyin Karadeniz'in kaybolmasının ardından mahalle sakinleri ve jandarma ekipleriyle uzun süre arama çalışması yürüttüklerini söyledi.

Değirmenci, "Toplandık ve hep beraber aramaya başladık. Yaklaşık bir ay boyunca kesintisiz arama yaptık. 150-200 kişiyle bölgede aramalar gerçekleştirdik. Ancak herhangi bir bulguya rastlayamadık. Aradan 15 ay geçti. Pazar günü hayvanlarını otlatan bir çobanın köpeği kafatasına rastlamış. Bunun üzerine bize haber verildi. Biz de jandarmaya ve çevreye haber verdik" dedi.

AYNI BÖLGEDE AYI GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Kafatası ve Hüseyin Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen eşyaların bulunduğu yaklaşık 50 metrelik alanda yapılan çalışmalar sırasında dikkat çeken bir durumun da yaşandığını aktaran Değirmenci, bölgede bir ayı görüldüğünün jandarma personeli tarafından kendilerine bildirildiğini söyledi.

Değirmenci, "Ben ayıyı görmedim. Bölgede yukarı çıkan arkadaşlarımızdan birinin 'Burada ayı var' diye seslendiğini söylendi. Ayının da ses ve gürültüden dolayı hemen kaçtığını belirttiler. Bu nedenle bölgede ayı bulunduğunu düşünüyoruz. Hüseyin amcamızın başına gelen olayda ayının etkisi olup olmadığı konusunda da şüphemiz var. Ancak bununla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Gerekli değerlendirmeyi adli makamlar ve ilgili ekipler yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Bölgede yırtıcı hayvanların bulunduğunu belirten Değirmenci, Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerin bazı bölümlerinin parçalanmış ve yırtılmış halde bulunmasının da dikkat çektiğini söyledi.

Değirmenci, "Bölgede yırtıcı hayvanlar var. Elbiselerin, ceket hariç diğerlerinin parça parça bulunduğunu gördük. Ancak bunun neden kaynaklandığına ilişkin kesin değerlendirmeyi adli ekipler yapacak" dedi.

Hüseyin Karadeniz'in ailesi ve Şahinler Mahallesi Muhtarı Numan Değirmenci, 15 ay boyunca gerçekleştirilen arama çalışmalarında görev alan jandarma personeline, mahalle sakinlerine, gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

KEMİKLER İÇİN DNA İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Bulunan kafatası ve diğer kemik parçalarının Hüseyin Karadeniz'e ait olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi amacıyla adli tıp incelemesi başlatıldı.

Ali Karadeniz'den DNA karşılaştırmasında kullanılmak üzere örnek alındığı, bulunan kemik parçalarının da incelemeye gönderildiği öğrenildi.

Karadeniz ailesi, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonucu beklerken, yapılacak DNA incelemesinin ardından kafatası ve kemiklerin Hüseyin Karadeniz'e ait olup olmadığının kesinlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaAdli TıpGazipaşaAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Gazipaşa'da ormanda bulunan kalıntılar 15 aylık kayıp dosyasını aralıyor! Yanından kimliği çıktı - Son Dakika
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