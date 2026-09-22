BŞEÜ çalışması, 186 çocukta problemli medya kullanımını uyku sorunlarıyla bağladı - Son Dakika
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BŞEÜ çalışması, 186 çocukta problemli medya kullanımını uyku sorunlarıyla bağladı

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BŞEÜ çalışması, 186 çocukta problemli medya kullanımını uyku sorunlarıyla bağladı
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BŞEÜ'de yapılan araştırma Journal of Pediatric Urology'de yayımlandı. İstemsiz idrar kaçırma sorunu bulunan 6-12 yaş arası 186 çocukta problemli medya kullanımı ile uyku bozuklukları arasında ilişki bulundu; günde 5 saatten fazla internet kullananlarda sorunlar daha fazla.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden (BŞEÜ) çocuklarda dijital medya kullanımı ve uyku bozuklukları arasındaki ilişkiye yönelik uluslararası araştırma gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylül Gülnur Erdoğan'ın 'The association between problematic media use, sleep disturbances, and enuresis in children' başlıklı çalışması, Journal of Pediatric Urology dergisinde yayımlandı. Araştırmada, istemsiz idrar kaçırma sorunu bulunan 6-12 yaş arasındaki 186 çocuk ve ebeveynlerinden elde edilen veriler değerlendirildi.

"Ekran kullanımı ile uyku sorunları arasında ilişki var"

Doç. Dr. Eylül Gülnur Erdoğan, araştırmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çalışmada istemsiz idrar kaçırma sorunu bulunan 6-12 yaş arasındaki 186 çocuğun problemli medya kullanımı ile uyku bozuklukları arasındaki ilişkiyi inceledik. Çocukların telefon, tablet ve bilgisayar gibi dijital araçları sorunlu şekilde kullanmaları ile uyku sorunları arasında belirgin bir ilişki olduğunu gördük. Özellikle uykuya dalmakta ve uykuyu sürdürmekte zorlanma, gece ve gündüz arasındaki uyku düzeninde yaşanan sorunlar ve gün içerisinde aşırı uyuma isteğinin daha sık görüldüğünü belirledik. Günde 5 saatten fazla internet kullanan çocuklarda hem problemli medya kullanımı hem de uyku sorunlarının daha fazla olduğunu tespit ettik" dedi.

Erdoğan, "Araştırmada çocukların oyun oynama veya video izleme sırasında tuvalet ihtiyacını ertelemesi, yorgun görünmesi ve gündüzleri uyuklaması gibi davranışları da değerlendirdik. Bu davranışların hem problemli medya kullanımı hem de uyku bozukluğu puanlarıyla anlamlı ilişkiler gösterdiğini gördük. Bu nedenle özellikle istemsiz idrar kaçırma sorunu yaşayan çocukların değerlendirilmesinde yalnızca tuvalet alışkanlıklarının değil, ekran kullanımının, uyku düzeninin ve günlük davranışların da birlikte ele alınması önemli. Ailelerin ve sağlık çalışanlarının çocukların ekran kullanım sürelerinin yanı sıra uyku düzenlerine ve tuvalet ihtiyacını erteleme gibi alışkanlıklarına da dikkat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
idrar KaçırmaTeknolojiSağlıkEğitimMedyaAstımSon Dakika

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