Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu - Son Dakika
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Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu

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"Mardinli Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Karahan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı. Karahan, ilk duruşmasında tahliye edildi.

Mardin'de "Mardinli Marilyn Monroe" olarak tanınan ve FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanan 50 yaşındaki Melek Karahan, ilk duruşmasında tahliye edildi.

Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu

17 TEMMUZ'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melek Karahan'ın sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

17 Temmuz'da gözaltına alınan Karahan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Karahan, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.

Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu

CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Karahan hakkında açılan davanın ilk duruşması, bugün Mardin Adliyesi 3'üncü Asliye Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada, Melek Karahan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi ile 218'inci maddesi kapsamında cezalandırılması yönünde esas hakkında mütalaa verildi.

"PİŞMANIM" DEYİP TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mütalaanın ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılan Karahan, savunmasında pişman olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmayı ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Karahan'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 6 Ekim'e ertelendi.

Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu

AVUKATI: SONRAKİ DURUŞMADA SAVUNMA YAPACAĞIZ

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Karahan'ın avukatı Elif Narin Dursun, şunları söyledi:

"Bugün müvekkilim hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217'inci maddesinden yapılan yargılama neticesinde tahliye kararı verilmiştir. Müvekkilimizin karar duruşması iki hafta sonrasına ertelendi. İnşallah katılıp, esas hakkındaki savunmalarımızı da yapacağız. Duruşmada esas hakkında mütalaa verildi. Mütalaa cezalandırılma noktasında talep edildi. Türk Ceza Kanunu 217/A'dan ve aynı zamanda ortak madde 218'den cezalandırılması noktasında mütalaa verildi. Bu bağlamda mütalaa aleyhimize olduğu için, iddia makamının talep etmiş olduğu ceza miktarı ve ceza talep etmesi aleyhimize olduğu için süre talep ettik. Gelecek celse esas hakkındaki savunmalarımızı da yapacağız."

Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • irhanlar party organizasyon irhanlar party organizasyon:
    tahlıye olduktan sonra aysel gurele benzemıs 1 0 Yanıtla
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