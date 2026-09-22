Mbappe yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar - Son Dakika
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Mbappe yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar

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Mbappe yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar
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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Fransa-Türkiye maçı öncesinde dikkat çeken bir karar aldı. Yaklaşık 20 yıldır birlikte çalıştığı Nike ile yollarını ayıran Mbappe, İsviçre merkezli spor giyim markası On ile anlaşma sağladı.

Kylian Mbappe'nin yeni marka tercihi spor dünyasında dikkat çekti. Uzun yıllardır Nike ürünleri kullanan Fransız yıldız, bu ortaklığını sonlandırarak On markasıyla yeni bir döneme başladı.

"DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ"

On markasının eş CEO'su David Alleman ile birlikte CNBC'ye konuk olan Mbappe, Nike'a teşekkür ederek kararının arkasındaki nedeni anlattı. Fransız yıldız, "Değişim zamanı geldi. Yeni projeyi dinledikten sonra insan ve oyuncu olarak değişme vaktimin geldiğini anladım. Yapılan görüşmelerin ardından bu ailenin ve bu büyük yolculuğun bir parçası olmam gerektiğine ikna oldum" ifadelerini kullandı.

THIERRY HENRY DE ON'A KATILDI

Koşu ve tenis ürünleriyle tanınan İsviçreli On markası, futbol alanında da önemli bir hamle yaptı. Marka, Mbappe'nin yanı sıra futbol dünyasının efsane isimlerinden Thierry Henry'yi yeni futbol direktörü olarak göreve getirdiğini açıkladı. Barcelona forması giyen genç yetenek Sydney Schertenleib'in de markanın futbol ürünlerini test edip geliştirecek ekipte yer alacağı belirtildi.

Kylian MbappeReal MadridİsviçreFransızTürkiyeFransaNikeSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hayri selçuk hayri selçuk:
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