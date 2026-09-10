Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem

İsviçre Milli Takımı'nda 26 yaşındaki hücum oyuncusu Noah Okafor, futbol kamuoyunu sarsan radikal bir karara imza attı. Başarılı futbolcu, teknik direktör Murat Yakın görevde kaldığı sürece milli takım formasını giymeyeceğini açıkladı.

OKAFOR'DAN RADİKAL MİLLİ TAKIM KARARI

Sosyal medya hesabından geniş kapsamlı bir açıklama yayımlayan Okafor, bu kararı alırken kariyerinin en zor anlarını yaşadığını ancak kendisine karşı sergilenen tutum nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldığını belirtti.

''SORUN SÜRE ALMAM DEĞİL, GÜVENİMİN ZEDELENMESİ''

Kararının kesinlikle az süre almasıyla ilgisi olmadığını vurgulayan Okafor, "Kararımın oynadığım dakikalarla bir ilgisi yok. Dünya Kupası'na takımı hem sahada hem de saha dışında desteklemek için büyük bir motivasyonla gittim. Ancak orada yaşadıklarım beni derinden yaraladı. Güven zedelendi, verilen sözler tutulmadı. Cezayir karşısında ufak hatalarımda bile bana verilen sert tepkiler kabul edilebilir değildi." dedi.

''KİŞİSEL İLTİMAS DEĞİL, KARŞILIKLI SAYGI İSTİYORUM''

Murat Yakın'ın İsviçre Milli Takımı ile tarihi başarılara imza attığını ve elde ettiği sonuçlara saygı duyduğunu belirten Okafor, "Mevcut teknik direktörün yönetiminde artık İsviçre Milli Takımı'nda oynamak istemiyorum. Murat Yakın'ın elde ettiği başarılar ortada, ayrıcalıklı bir muamele de beklemiyorum; tek istediğim karşılıklı saygı ve güven. Ne yazık ki önümüzdeki süreçte bu zeminin oluşacağına inanmıyorum. Takım arkadaşlarıma ve ülkeme her zaman en iyisini diliyorum." sözlerini sarf etti.