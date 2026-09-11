Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı - Son Dakika
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Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan\'a sunum yaptı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında en düşük emekli maaşına ilişkin ilgili bakanlıkla ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı. Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntılarının farkında olduklarını belirten Şimşek, çalışmanın tamamlanmasının ardından nihai karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında üç yıllık Orta Vadeli Program (OVP) hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda enflasyon, konut ve gıda fiyatlarındaki son durumu değerlendiren Şimşek, en düşük emekli maaşına ilişkin ilgili bakanlıkla yürütülen çalışmaların tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağını bildirdi.

ENFLASYON 2023'E KIYASLA YARI YARIYA DÜŞTÜ

Toplantıda makroekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, son açıklanan enflasyon oranlarını hatırlattı. Mevcut enflasyonun 2023 yılına kıyasla yarı yarıya düştüğünü ifade eden Şimşek, elde edilen bu gerilemeye rağmen gelinen seviyenin henüz hedeflenen ve istenilen noktada olmadığının altını çizdi.

GIDA ENFLASYONUYLA MÜCADELE

Yüksek kira ve gıda enflasyonu sorunları da toplantının ana gündem başlıkları arasında yer aldı. Konut arzını artırmak amacıyla yeni projelerin geliştirileceğini ve bu hedef doğrultusunda bütçeye ek kalemler konulacağını belirten Şimşek, gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilebilmesi için de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın devrede olduğunu söyledi. Bu kapsamda, özellikle tarımsal üretimi destekleyecek yeni sulama kanallarının inşası başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ORTAK ÇALIŞMA SÜRÜYOR

MKYK toplantısında, her geçen yıl artış gösteren emekli sayısı ve emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntıları da masaya yatırıldı. Emeklilerin sorunlarının farkında olduklarını ve çözüm için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Şimşek, en düşük emekli maaşı konusunda ilgili bakanlıkla ortaklaşa bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Şimşek, hazırlanan bu düzenlemenin en kısa sürede tamamlanarak nihai karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını kaydetti.

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Son Dakika Ekonomi Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı - Son Dakika
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