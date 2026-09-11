İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok - Son Dakika
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İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için yapıldığını söylediği İmralı'daki evin detayları belli oldu. AK Partili Şamil Tayyar yaptığı açıklamada, "Devlet Beyin açıkladığı “bahçeli ev” dubleks bir villa. 250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi. Her türlü teknik altyapısı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var. Öcalan henüz yerleşmedi ama villanın ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanıyor." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamanın ardından, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı’da hazırlanan villanın detayları belli olmaya başladı. AK Partili Şamil Tayyar, adada inşa edilen yerin 250 metrekare kapalı alana ve geniş bir bahçeye sahip dubleks bir villa olduğunu açıkladı.

"MEVZUDAN UZUNCA SÜREDİR HABERDARDIK"

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:  "Madem Devlet Bey, Gazeteci Nagehan Alçı’ya Abdullah Öcalan için İmralı’da bahçeli ev inşa edildiğini açıkladı, biz de biraz açalım. Mevzudan uzunca süredir haberdardık, bilgiyi aktarana sözümüzden hiç gündeme getirmedik. Artık söz hükmünü yitirdi.

"DUBLEKS VİLLA, 250 METREKARE KAPALI ALANI VAR"

Devlet Beyin açıkladığı “bahçeli ev” dubleks bir villa. 250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi. Hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlanmış. Her türlü teknik altyapısı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var.

"ÖCALAN İHTİYAÇ HALİNDE VİLLADAN YARARLANIYOR"

Öcalan henüz yerleşmedi ama villanın ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanıyor. Öcalan’ın statü konusundaki ısrarlı talebi Cumhurbaşkanımızdan döndü, silah bırakma işlemi kesinleşmeden adım atmak istemiyor. Doğrusu da bu.

İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

"GÖRÜNÜRLÜK ARTARSA SÜREÇ ENFEKTE BİLE OLABİLİR"

Başından beri aynı fikirdeyim. Çözüm sürecinde Öcalan ne kadar görünür hale gelirse toplumsal reaksiyon o şiddette artar. Hele silahlar bırakılmadan bu görünürlülük artarsa süreç bile enfekte olabilir. Geniş kitleleri ikna etmek daha da zorlaşabilir. Siyasi maliyeti ağırlaşabilir. Bu uyarım, bir kenarda kalsın."

İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

"EVE GİRMEK İÇİN STATÜ İSTİYOR"

Öte yandan Nagehan Alçı, Youtube yayınında şu ifadeleri kullandı: "Bu ev önünde bahçesi olan böyle insani yaşam koşulları sunan bir ev. Bana, benim bilgim bu yönde dedi. O evin içinde yani normal hayatın akışına uygun bir şekilde yaşayabilir Abdullah Öcalan. Ev konforuna sahip yer inşa edildi. Fakat kendisi henüz bu eve girmeyi reddediyor dedi. Peki neden reddediyor diye sordum. Çünkü statü istiyor dedi.

"KURULLARDA GÖREV YAPMAYA BAŞLADIKTAN SONRA O EVE GEÇMEK İSTİYOR"

Peki dedim ama Abdullah Öcalan'ın işte Çerçeve Yasa ile belirlenen kurullarda görev alacağı zaten netleşti dedim. Evet ama onun hayata geçmesini bekliyor. Hayata geçtikten sonra işlerlik kazandıktan, o kurullar oluşturulup çalışmaya başladıktan ve Abdullah Öcalan da o kurullarda görev yapmaya başladıktan sonra o eve geçmek istiyor, dedi."

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Son Dakika Abdullah Öcalan İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hakan as Hakan as :
    Ülkeyi ordan yönetecek :) 0 0 Yanıtla
  • Psldleld Djfpepdld Psldleld Djfpepdld:
    Yaparsa AK Parti yapar.. 0 0 Yanıtla
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