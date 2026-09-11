AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle gerçekleştirilen testte 250 kilometreden fazla uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu. Çorlu'dan havalanan AKINCI'nın Sinop açıklarında gerçekleştirdiği başarılı atışla uzun menzilli taarruz kabiliyeti bir kez daha test edildi.

Türk savunma sanayisinde dikkat çeken bir test daha başarıyla sonuçlandı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın uzun menzilli mühimmat kabiliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında İHA-300 süpersonik balistik füzesi test edildi.

Roketsan tarafından geliştirilen İHA-300, AKINCI'dan gerçekleştirilen atışta 250 kilometreden fazla uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu.

ÇORLU'DAN HAVALANDI

Test için Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan AKINCI, planlanan uçuş rotasını takip ederek Karadeniz üzerindeki test sahasına hareket etti.

Atış, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen hedefe yönelik gerçekleştirildi. AKINCI'dan ateşlenen İHA-300 süpersonik balistik füzesi, 250 kilometreden fazla mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu. Başarılı atışın ardından AKINCI, planlanan rotasını takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

İHA-300 İLE 250 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE TAM İSABET

Testin en dikkat çeken noktası İHA-300'ün ulaştığı menzil oldu. Baykar'ın testle ilgili açıklamasında, İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle 250+ kilometre menzildeki hedefin başarıyla vurulduğu belirtildi. Böylece AKINCI'nın uzun menzilli mühimmatlarla gerçekleştirebildiği taarruz görevlerine İHA-300 de eklenmiş oldu.

İHA-122 VE İHA-230 DA ENTEGRE EDİLMİŞTİ

AKINCI'ya daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin entegrasyonu başarıyla tamamlanmıştı. İHA-300 ile gerçekleştirilen başarılı test de platformun uzun menzilli taarruz kabiliyetlerini genişleten yeni bir adım oldu.

MİLLİ MÜHİMMAT YELPAZESİ GENİŞLİYOR

AKINCI'ya bugüne kadar MAM-L, MAM-T, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE ve GÖZDE güdüm kitlerinin yanı sıra İHA-230, İHA-122, ÇAKIR Seyir Füzesi ve EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat gibi çok sayıda milli mühimmatın entegrasyonu gerçekleştirildi.

Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip mühimmatların entegrasyonuyla AKINCI'nın farklı hedeflere karşı kullanabileceği taarruz seçenekleri de genişliyor.

39 ÜLKEYLE İHRACAT ANLAŞMASI

Baykar'ın Bayraktar TB2 için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle ihracat anlaşması bulunuyor. İki platform için ihracat anlaşması imzalanan toplam ülke sayısı 39'a ulaştı. Şirket, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı, Roketsan, Akıncı, Güncel, Sinop, Çorlu, TİHA, Son Dakika

Son Dakika Bayraktar TB-2 AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü
Sanayi sitesi Teksas’a döndü Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Kongo’da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi
Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Yıllar sonra ekranlara dönüş: ’Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip değişimiyle gündemde Yıllar sonra ekranlara dönüş: 'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip değişimiyle gündemde
Alex de Souza’dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe’den ayrılmasına üzüldüm Alex de Souza'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'den ayrılmasına üzüldüm
Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel’e içirdi Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel'e içirdi
Aziz Yıldırım’dan Roma maçına saatler kala taraftarı ayağa kaldıran açıklama Aziz Yıldırım'dan Roma maçına saatler kala taraftarı ayağa kaldıran açıklama

14:10
Recep Yazıcıoğlu’nun hayali harabeye döndü
Recep Yazıcıoğlu'nun hayali harabeye döndü
14:09
İsmail Kartal’ın istifasının perde arkası ortaya çıktı Eğer doğruysa yer yerinden oynar
İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:49
İsmail Kartal’a ulaşılamıyor Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
13:24
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
13:21
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 14:19:27. #7.12#
SON DAKİKA: AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement